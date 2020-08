Vor den eigenen Fans wollen "Gallis" junge Wilde gegen Königswiesen den ersten Sieg einfahren.

FREISTADT/GALLNEUKIRCHEN (rei). Wacker gekämpft, am Ende aber nicht belohnt worden: Gallneukirchens Fußballer starteten mit einer 0:2-Pleite in die neue Saison.

Starke Ansätze gezeigt

"Mit dem Spiel und der Leistung bin ich nicht unzufrieden. Es ist bekannt, dass Freistadt Qualität hat und primär mit hohen Bällen nach vorne agiert. Spielerisch waren meine Jungs sicher überzeugend, das ist auch mein Zugang zum Fußball", sagt Coach Michael Mehlem, der viel Positives aus der Partie mitnimmt: "Wichtig ist, dass wir unseren Weg weitergehen und noch stärker darauf achten, individuelle Fehler abzustellen. Summa summarum hat es gepasst."

Ungebrochen ist das Verlangen nach Fußball bei den Fans. In Freistadt hat man sich auf den Ansturm der 300 Zuseher vorbereitet, ein andauernder Regenguss machte die Bemühungen aber zunichte. "Da werde ich lieber nass, anstatt mich so zusammenzudrängen", meinte ein Fan. "Wir haben alles unternommen, was man seitens der Behörde vorgeschrieben hat", sagt Freistadts Obmann Josef Hölzl, der an die Zuseher appelliert, auf die Informationen und Aufforderungen der Vereine zu achten. Schlussendlich haben es nämlich die Zuseher, Fans und Klubs selbst in der Hand, ob man den Herbst vor Zusehern fertig spielen kann oder nicht.

Heimspiel in "Galli"

In der kommenden Runde wartet zu Hause Königswiesen, das mit einem 3:2-Sieg über Putzleinsdorf in die neue Saison gestartet ist. "Ein Gegner, der schwierig einzuschätzen ist. Königswiesen hat sich gut verstärkt, aber ich bin guter Dinge, dass wir zu Hause eine ansprechende Leistung abrufen werden. In manchen Situationen müssen wir effizienter werden und dann wird es auch mit Toren klappen", sagt Mehlem.