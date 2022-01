Ein Hasch-Brownie wurde einer 23-Jährigen in Villach offenbar zum Verhängnis. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

VILLACH. Am Montag gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall in eine Schule in Villach gerufen. Eine 23-jährige Schülerin hat von einer Klassenkameradin in der Schulpause ein Hasch-Brownie zum Essen bekommen. Nachdem sie dieses gegessen hatte, bekam sie ein Kribbeln (Taubheitsgefühl) in den Händen. Sie verständigte ihren Klassenlehrer, der daraufhin die Rettung verständigte. Die 23-jährige wurde zur Untersuchung von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Von Klassenkameradin

Die Ermittlungen gaben, dass die 23-jährige das Brownie von ihrer 19-jährigen Klassenkameradin bekommen hatte. Die 19-jährige gab an, dass sie mit einem Bekannten ausgemacht habe, dass er ihr die Brownies in die Schule bringe. Vorbeigebracht habe ihr diese jedoch ein ihr unbekannter Mann. Weitere Ermittlungen hinsichtlich ev. weiterer Beteiligter sind erforderlich. Nach Abschluss dieser werden Anzeigen erstattet.