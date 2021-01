Ein Niederösterreicher stürzte heute Vormittag beim Skifahren auf der Gerlitzen schwer. Er wurde mit dem Hubschrauber ins LKH gebracht.



PATERNION. Am heutigen Vormittag kam es zu einem folgenreichen Sturz auf der Skipiste. Ein 56-jähriger Mann aus Niederösterreich fuhr gegen 11:30 Uhr mit Alpinskiern vom Gipfel der Gerlitze in Richtung Kreuzungsbereich Neugarten-Speedabfahrt. Er bog in die Speedabfahrt ein, verschnitt mit seinen Skiern und wurde in das freie Schigelände katapultiert wo er liegenblieb. Im Zuge des Sturzes rammte er sich einen Schistock in den Burstkorb.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital geflogen



Der 56-jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Verletzungsgrad ist voraussichtlich als „Schwer“ zu bezeichnen.