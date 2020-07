VILLACH. Wie in zahlreichen Medien berichtet kam es bereits am Wochenende zu einer wilden Verfolgungsjagd in Villach. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte einer Kontrolle durch die Polizei entkommen und beschleunigte sein Fahrzeug. Erst Schüsse auf die Reifen konnten den Mann stoppen. Während der Verfolgungsjagd durch die Stadt wurde ein Polizist verletzt. Nun haben wir Fotos des Einsatzes.

Die Hintergründe



Den Ausgang nahm die wilde Fahrt mit dem Versuch eines Motorradpolizisten den zu schnellen Fahrer zu stoppen. Doch anstatt langsamer zu werden, beschleunigte der 53-jährige noch weiter. Beim Kreisverkehr (Ossiacher See, Richtung Treffen) bremste der Mann abrupt ab, wodurch ihm der Motorradfahrer auffuhr. Der Mann wurde verletzt.

Doch da war noch nicht Ende. Der Fahrer durchbrach in weiterer Folge mehrere Straßensperren und verursachte Unfälle. Schließlich stoppten erst Schüsse in die Reifen den Fahrer. Knapp vor Wollanig konnte sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht werden.