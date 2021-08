Zahlreiche junge Frauen bewarben sich für das "Sommerdirndl 2021" - doch nur eine konnte es werden...

VILLACH. Gemeinsam suchten Rettl 1858 und die Draustädter WOCHE das "Sommerdirndl 2021". Eine Entscheidung für die Siegerin zu treffen fiel ob der zahlreichen tollen Bewerberinnen schwer. Schließlich überzeugte aber die gebürtige Villacherin Anja Kopainik, nicht zuletzt wegen ihrem tollen Spruch: "Rettl ist wie in der Formel 1 der Vettel". Sie erhielt die meisten Stimmen und durfte sich neben dem Live-Shooting mit dem bekannten Villacher Fotografen Simone Attisani über ein Rettl-Dirndl freuen. Auch die Damen auf den Plätzen zwei bis sechs wurden von Attisani bestens in Szene gesetzt. Nicht fehlen durfte an dem Abend eine Fahrt mit dem Rettl-Traktor und schwungvollen Tänzen - ein wenig Kirchtagsfreude im kleinen, sicheren Rahmen.

Anja Kopainik (links) überzeugte die Jury.

Über Rettl

Im Jahre 1868 gründete Josef Rettl in Klagenfurt eine Uniformierungsanstalt. Hans Rettl I. übernahm den Betrieb und war weit über die Grenzen Kärntens für seine feine Maßarbeit bekannt, unter anderem wurde auch für den Thronfolger der Habsburgerdynastie Franz Ferdinand gefertigt. Im Jahre 1930 eröffnete Hans Rettl II nach Ausbildungsjahren in Dresden und Paris eine Zweigstelle in Villach und avancierte innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Damenkleidermacher Kärntens. 1965 eröffnete Hans Rettl III am Standplatz Freihausgasse 12 ein Geschäftslokal. Ab 1996 erweiterte Thomas Rettl den Betrieb.