Der Sommer war ruhig. Doch wie sieht es im Herbst aus? Die WOCHE hat sich schlau gemacht, was ist mit Draupuls, Advent und Co.? Schon jetzt steht fest: Einen großen Perchtenlauf mit mehr als 40 Gruppen und zehntausend Besuchern soll es heuer nicht geben. Das Stadtmarketing Villach – als Veranstalter – sagte diesen bereits ab.

VILLACH. Tausende Menschen bestaunten im letzten Winter das Ö3-Weihnachtswunder in Villach. Heuer wird es ganz anders sein, und zwar viel leiser. Und das nicht nur weil es kein Weihnachtswunder geben wird, das weiß man auch im Stadtmarketing Villach. Hier "schlägt" man sich gleichzeitig mit aktuellen Veranstaltungen, wie dem Draupuls, wie langfristigen, wie dem Villacher Advent, herum.

Die Laser-Show



Nicht nur einmal erst wurden heuer Pläne angepasst, weiß Geschäftsführer Gerhard Angerer. Sollte beispielsweise der Draupuls bereits Anfang des Sommers mit all seiner Pracht – also inklusive Lasershow – über die Bühne gehen, wurde umdisponiert. Corona-bedingt wurde auf September verschoben. Bis dahin plätscherte zumindest das Wasser. Nun sah es zwischenzeitlich noch einmal schlecht für den Draupuls aus, ein Gewitter beschädigte die Installation. Inzwischen wurden die Ersatzteile bestellt, bis Ende August sollte alles startklar sein, verrät Gerhard Angerer, setzt aber zeitgleich nach: "Aber mit den Plänen ist das so eine Sache. Wenn sich die Situation ändern sollte, wird umdisponiert." Sprich: Reißen alle Stricke, könnte es gar erst kommendes Jahr so weit sein.

Der Event-Herbst



Flexibilität lautet also das Gebot der Stunde, ebenso für den Veranstaltungs-Herbst in Villach. Mit Ende Oktober sollte heuer bereits der Aufbau des Advent-Marktes starten. "Wir sind derzeit in stetigem Austausch mit unserem Dachverband", gibt Angerer zu bedenken. "Es gibt überall dieselben Bedenken", weiß er. "Momentan", so meint er, "sieht es so aus, dass der Markt stattfinden kann. Märkte sind ja soweit erlaubt." Freilich aber stecke der Teufel im Detail. Eine offene Frage bleiben die Gastronomie-Hütten. "Die sind ja nicht ganz geschlossen. Aber, es stimmt schon, das ist ein Thema."

Perchtenlauf abgesagt



Klarerer sieht die Sachlage für Großevents aus. Allem voran der Perchtenlauf in Villach. Bis zu 40 Perchtengruppen wären laut Angerer geplant gewesen, zehntausend Zuschauer kommen erfahrungsgemäß. "Aus der heutigen Sicht kann man das nicht verantworten. Wir haben den Lauf abgesagt", bestätigt Angerer gegenüber der WOCHE. Sollte es wider Erwarten möglich werden, könne der Umzug kurzfristig organisiert werden. Etwas vorsichtiger will es Umzugs-Organisator Reinhard Wastl ausdrücken: "In der gewohnten Form wird der Lauf wohl nicht stattfinden können. Wir werden sehen, was möglich sein wird." Zur Organisation des Perchtenlaufs benötige es ungefähr einen Monat.

Über weitere Veranstaltungen, wie Advent-Eröffnung oder Silvester, wird noch zugewartet. "Wir haben noch Zeit", so Angerer. Kleinere Events wie Chor-Ensembles sollen stattfinden können. "Aus heutiger Sicht gibt es keine Bedenken." Mehr Informationen wird es diese Woche geben, eine "Behördenrunde" soll zusammentreffen.