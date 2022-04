In Völkendorf wurde ein Fußgänger mit dem auto erfasst und verletzt, der Lenker des Autos floh, die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.



VILLACH. Heute Vormittag gegen 10 Uhr ereignete sich in der Zeno-Goess-Straße, Stadtteil Völkendorf, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 42- jähriger Fußgänger unbestimmten Grades verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter Lenker parkte mit seinen roten PKW, vermutlich VW Golf, aus und wich daraufhin einem entgegenkommenden Fahrzeuglenker aus. Im Zuge des Ausweichmanövers in Richtung des Fußgängers fuhr der Unbekannte über den Fuß des Mannes, wodurch dieser zu Sturz kam und sich unbestimmten Grades verletzte.

Der Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Lenker wird ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Villach zu melden. Ebenso sind sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen erwünscht.