Rund 530.000 Euro investierten Tourismusverband- und Region in den neuen Bike.Lake Indoor-Pumptrack (BMX-Parcour) am Faaker See. Das Konzept, welches See und Track verbindet, ist österreichweit einzigartig.

DROBOLLACH. Ein überdachter Pumptrack (BMX-Parcours) für Kinder und Jugendliche, ein Rollspielplatz, ein Beachvolleyball-Bereich sowie eine phänomenale Terrasse mit Blick über dem Faaker See. So präsentiert sich die neue Pumptrack-Arena am Panorama Beach in Drobollach am Faaker See.

Nur sieben Monate wurde gebaut



Das Konzept wurde innerhalb von nur sieben Monaten umgesetzt, die Sommer-Bauphase machte es möglich, "natürlich danken wir hier in erster Linie auch den Bauherren, Anrainern, allen die an der Umsetzung so maßgeblich beteiligt waren", sagt Projektverantwortlicher Michael Sternig, Tourismusverband Villach.

530.000 Euro Kosten



In Summe 530.000 Euro investierten Tourismusverband und -Region in das Projekt. Ursprünglich wäre der Plan gewesen, einen Outdoor-Pumptrack auf die Beine zu stellen. Der Plan scheiterte an der Bauordnung, so wurde kurzerhand ein "All-Wetter-taugliches" Pendant umgesetzt, ist Sternig zufrieden.

(Fast) das ganze Jahr nutzbar



Der Parcour sei "prinzipiell" das ganze Jahr über nutzbar. "Wir sehen uns jetzt einmal die nächsten zwei Monate an", so Sternig. Die Benutzung des Parcours ist – noch – kostenlos, "für heuer bleibt es kostenfrei, dann evaluieren wir die Entwicklung und sehen uns die Nachfrage an", so Sternig. Sollte der Andrang zu groß werden, würde sich im kommenden Jahr die Frage nach einer Gebühr stellen. "Anders wird es sonst nicht machbar sein", sagt er.

Leihfahrräder und - Ausrüstung



Benutzt werden darf die Anlage mit dem eigenen Rad oder aber man borgt sich ein Leihfahrrad vor Ort. Dazu wird es zirka 12 Leihfahrräder – aller Größen – sowie Ausrüstung (Helme und Protektoren) geben. Für Schützer oder Helm sind etwa ein Euro zu entrichten, für die Fahrräder wird es geringfügig mehr sein, informiert Andreas Kuchler, Tourismusverband Villach.

Bis zumindest Ende Oktober es das Angebot vor Ort geben. "Im Winter wird das dann weniger Sinn machen", ergänzt Kuchler.

„Die Kombination aus Mountainbike, Trendsport, Tennis, Beachvolleyball in enger Verbindung mit dem neuen Panorama Beach Faaker See ist ein enormer Schub für die immer wichtiger werdende Saisonverlängerung, eine Schlechtwetteralternative und ist auch eine bedeutende Aufwertung für unser Ortsbild“, betont Gerhard Stroitz,

Sicherheit geht vor



Den Pump-Track benutzen können alle Altersklassen, wobei das zeitgleiche Befahren mehrerer Personen derselben Könnens-Klasse Sinn mache, ergänzt Michael Sternig. Er schätzt ein akzeptables Aufkommen mit drei bis fünf Kindern ein.

Das Areal selbst verfügt über eine Videoüberwachung, kommt es zu einem Unfall so ist diese über den Tourismus versichert. "Eine sachgemäße Nutzung vorausgesetzt", so Kuchler. Um das Aufkommen vor Ort z kontrollieren, ist eine MitarbeiterIn vor Ort. Diese werde auch ermahnen, sollten sich zu viele Personen auf dem Track befinden, heißt es.

Unter die Top fünf



Mit der Investition geht die Region Villach-Faaker See einen Schritt weiter eine der Top Bike-Regionen Österreichs zu werden. "Step by Step wollen wir zur fünft-besten Radregion Österreichs werden", sagt Tourismusverbands-Obmann Gerhard Stroitz. "Noch", ergänzt er, gebe es "Verbesserungspotenzial", vor allem in puncto Radwege. "Wenn man zu den besten gehören will, ist das natürlich eine Herausforderung", ergänzt Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See Geschäftsführer Georg Overs.

„Der 1.500 Quadratmeter große neue Pumptrack in Kombination mit einer überdachten Allwetter-Trendsportanlage kann mit Rädern, Skateboards, Scootern und Rollerblades befahren werden“, unterstreicht Projektleiter Michael Sternig.

Bis 2022 Outdoor Pumptrack



Die ursprünglichen Pläne eines Outdoor-Pumptracks sollen aber weiterhin bestehen bleiben. Bis zum Frühjahr 2022 will man einen solchen realisiert haben.

Außerdem: die Module am neuen Pumptrack sind mobil, sie können also jederzeit abmontiert und anderenorts aufgestellt werden.

--------

Die Fakten



Investition: 530.000 Euro (Tourismusverband- und Region)

Areal: 1.500 Quadratmeter, Mobiler, überdachter Mountainbike-Pumptrack (400 m²), Indoor-Trendsportanlage, Rollspielplatz (250 m²), Radverleih in Kooperation mit dem Fahrradcenter Faaker See, Panoramaterrasse mit Relax-Liegen, Bilderrahmen, Blick auf Karawanken und Faaker See (500 m²), Beachvolleyballplatz (400 m², Bestand), Tenniscenter-Drobollach (Bestand)

Bauzeit: Sieben Monate

Wo: Panorama Beach Drobollach, Bad Drobollach

Außerdem: Gratis W-Lan, Quarter-, Hip-, Wellen-, Wellenbox- und Vulkanelemente.

Die Zukunft: Kommendes Jahr sollen Sanitär-Anlagen sowie Gastronomie-Gebäude im bad erneuert werden. Bis 2022 ist die Errichtung eines Outdoor-Pump-Tracks geplant