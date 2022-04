Vergangenes Wochenende konnten endlich wieder zwei Konzerte gegeben werden, die noch dazu für einen karitativen regionalen Zweck vom Lions Club Villach und der Stadtkapelle Villach organisiert worden sind. Freitagabend in der Evangelischen Kirche im Stadtpark mit musikalischer Unterstützung durch Martin Lehmann und Rahel Sommerfeld an der Orgel und Samstagabend in der Heiligenkreuzkirche mit Walter Schneider an der Orgel. Zwei abwechslungsreiche Programme konnten den Zuhörern geboten werden, wobei die geistliche Komponente und die Moderation von Pfarrer Thomas Körner und Pfarrer Kurt Gatterer gestaltet wurde. Zahlreiche Zuhörer konnten Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Gustav Holst, Karl Jenkins, Adele und und Anderen mehr hören. Insgesamt waren es zwei gelungene Abende. Die Veranstalter bedanken sich für die Spenden für einen regionalen Zweck und zur Hälfte für Erste-Hilfe-Pakete für die Kriegsopfer der Ukraine!