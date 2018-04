27.04.2018, 12:11 Uhr

Ein außergewöhnliches Projekte brachte Schüler dreier Nationen auf die Bühne.

Velden, Lind, Bled, Gemona

VELDEN/LIND. Ein voll besetzter Saal im Cap Wörth und jede Menge engagierter Kinder. Das war das Resümee aus dem Projekt drei Sprachen auf einer Bühne.Mit machten die Partnergemeinden der Gemeinde Velden und den Partnerschulen der Volksschule Lind ob Velden, Bled, Gemona und Velden. Sie präsentierten in einem grenzüberschreitenden Theaterstück Kinderreime und Sagen in drei Sprachen, auf einer Bühne, aus ihrem Ort.

Im Sinn von Alpe Adria

Diplomatie der feinsten Sorte

Die Präsentation war einzigartig, perfekt und einfach im Sinne von Alpe Adria und Europa. Nach dem Motto "langsam wachs ma zom". Nach einer Idee von Mirko Lepuschitz wurde diese mit Elvira Sabotnik, Alexandra Kröpfl und mit dem engagierten Lehrerteam der VS Lind ob Velden, mit den wirklich hervorragend agierenden und wirkenden Schülern der Schulen umgesetzt und einem begeisternden Publikum präsentiert. In Anwesenheit des Hohen Repräsentanten von Bosnien und Herzegovina Valentin Inzko, dem Bgm. der Gemeinde Velden Ferdinand Vouk, der Vize-Bgm. und Schulreferentin Birgit Fischer, dem GR und Ortsgemeinschaftsobmann Walter Kupper, Vertretern der Partnergemeinden sowie Sponsorenvertretern wurden Grenzen abgebaut, Freundschaften besiegelt und Toleranz gefestigt.Valentin Inzko: "Ich bin schon 40 Jahre im diplomatischen Dienst tätig, jedoch heute war ich Zeuge der feinsten Diplomatie! Diese grenzüberschreitende und verbindende Arbeit ist die Zukunft."Nur durch die tatkräftige Unterstützung von allen Gemeinden, Sponsoren und die Mitwirkung der Eltern konnte dieses Projekt umgesetzt werden. Weitere Termine sind in Bled und Gemona geplant.