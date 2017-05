Investitions-Schub aus Wien: 2,2 Millionen Euro für Villachs Gemeinden

05.05.2017, 16:43 Uhr

Bundesregierung beschloss Förderpaket für Kommunen. Die WOCHE zeigt, wer wie viel erhalten wird.

VILLACH (kofi). Die Bundesregierung hat ein Investitionspaket für die Gemeinden geschnürt. Es ist 175 Millionen Euro schwer und wird nach dem Bevölkerungsschlüssel aufgeteilt. Größere Gemeinden erhalten mehr Geld, kleinere weniger. Insgesamt fließen elf Millionen nach Kärnten, 2,2 Mio. davon in die Region Villach/Villach-Land (siehe Aufstellung am Ende des Artikels). Damit sollen Infrastrukturmaßnahmen angekurbelt werden.

Bedingung für Förderung

Maximal 25 Prozent

Was die Gemeinden planen

Afritz: 26.563 €

Feld am See: 20.732 €

Finkenstein: 162.119 €

Paternion: 108.918 €

St. Jakob: 78.542 €

Treffen: 80.467 €

Villach: 1,360.913 €

Wernberg: 103.217 €

Um sich „ihren“ Anteil am Geld abholen zu können, müssen Gemeinden eine Auflage erfüllen: Die Förderung wird nur ausgezahlt, wenn es sich um ein neues Bauprojekt handelt. Das heißt: Bereits im 2017er-Budget veranschlagte Maßnahmen kommen nicht infrage. Es soll ja zusätzlich investiert werden.Für das neue Projekt, das bis zum 30. Juni 2018 eingereicht werden kann, erhält die Gemeinde dann maximal 25 Prozent der Kosten vom Bund erstattet. Wer also eine Gebäudesanierung um 100.000 Euro einreicht, spart sich 25.000 Euro. Die Bundesförderung ist mit Landesförderungen kombinierbar: Gemeinden, die Fördertöpfe klug kombinieren, können also besonders günstig bauen.Was planen die Gemeinden im Raum Villach? Bürgermeisterhat noch kein konkretes Projekt im Auge. In den kommenden Monaten soll sondiert werden.Wernbergs Bürgermeisterwill seine Maximalförderung von 103.000 Euro voll ausschöpfen – und auf zwei Projekte aufteilen. "Wir werden vermutlich das Gebäude der FF Wernberg sanieren und unsere Wasserversorgung optimieren.", Gemeindechef in Afritz, hat kein Problem mit förderungswürdigen Projekten: "Durch die schweren Vermurungsschäden in unserer Gemeinde mussten wir einiges verschieben. Die Sanierung des Gemeindeamts und des Kulturhauses liegt als Projekt fixfertig in der Schublade."(Rosegg) will eine Straße im Bereich der Volksschule Rosegg sanieren. "Dort müssen wir die Sicherheit erhöhen."(Fresach) möchte mit der Förderung dringend nötige Verbesserungen im Wasserleitungssystem vornehmen. "Aber für uns als finanzschwache Kleingemeinde ist der Selbstbehalt von 69.000 Euro halt trotzdem ein großer Brocken", schnauft er laut durch.Diese Maximalförderungen (maximal 25 Prozent der Gesamtinvestition) können von den Gemeinden beim Bund abgeholt werden. 75 Prozent müssen die Kommunen selbst finanzieren – oder zum Teil über Landesförderungen hereinholen.Arriach: 25.045 €Ferndorf: 40.668 €Fresach: 23.102 €Rosegg: 33.505 €Stockenboi: 30.099 €Velden: 165.839 €Weißenstein: 55.255 €