Bei Reinigungsarbeiten wurde ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck unbestimmten Grades verletzt.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Der Mann war am Donnerstag gegen 23 Uhr gemeinsam mit einem Arbeitskollegen in einer Firma mit Reinigungsarbeiten an einer Folienstreckmaschine beschäftigt. Dabei geriet der 33-Jährige aus unbekannter Ursache mit dem linken Arm zwischen eine Gummi- und die etwa 125 Grad heiße Stahlwalze, wodurch er bis zum Oberarm in die Maschine gezogen wurde. Der Mann konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.