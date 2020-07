Schon seit mehreren Wochen wird auf einer Wiese in Königswiesen bei St.Georgen im Attergau nach Spuren einer Römeransiedlung gegraben. Vor Jahren wurde bereits mit dem Bodenradar nach den Umrissen der Anlage gesucht und hat einen grossen Gutshof dabei entdeckt. Bekannt ist aber das Vorhandensein einer Besiedlung schon seit längerer Zeit durch vereinzelte Funde der Grundbesitzer und Heimatforscher.

Gegraben wird von den Studenten der Uni Salzburg im Rahmen ihrer archäologischen Ausbildung aber derzeit nur nach einem Nebengebäude des Gutshofes, der in einer graphischen Rekonstruktion auf dem Gelände auch gezeigt wird.

Laut Franz Hauser, dem Obmann des Attergauer Kulturvereins und Betreiber von Atterwiki wird auch anfangs ein Bagger eingesetzt, da die heiklen Stellen durch das Bodenradar ohnehin vorher genau festgelegt wurden. Vor dem Abzug der Humusschicht wird mit einem Metalldetektor nach Münzen gesucht, dann wird der Humus und die Bodenschicht behutsam bis zu den Fundamentansätzen abgezogen. Erst dann wird von den Archäologen gezielt nach Tonscherben, Keramik und Resten von Gebrauchsgegenständen gesucht. Ein besondere Freude ist natürlich der Fund von Schmuck oder Münzen aus der Zeit 200 n.Ch. und spornt zum Weitersuchen an.

Nach den Mosaikfunden in Weyregg sind die Ausgrabungen in Königswiesen ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Römerfunde im Atterseegebiet