Seniorenbund im Bezirk Vöcklabruck hat 6410 Mitglieder, 60 arbeiten in Gemeinderäten mit.

VÖCKLABRUCK. "Die nächsten 20 Jahre sind die Jahre der Senioren", meinte Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer kürzlich bei einer Pressekonferenz im Lebenshaus Vöcklabruck. "In 20 Jahren wird jeder zweite Wähler ein Senior sein." Danach werde der Anteil wieder abnehmen, da geburtenschwache Jahrgänge folgen. "Die großen Seniorenthemen wie Pflege, Altersarmut oder Altersein-samkeit müssen den Weg von der Agenda zur Umsetzung finden", so Pühringer. Ein älterer Mensch sehe Seniorenthemen aus einem anderen Blickwinkel – daher war es Ziel des Seniorenbundes, in jeder Gemeinde einen Seniorenvertreter zu haben. "Das ist gut erreicht worden", freut sich Franz Ebner, Landesgeschäftsführer OÖ Seniorenbund. In den 52 Gemeinden des Bezirks Vöcklabruck sind 60 Seniorenbund-Gemeinderäte oder Ersatzgemeinderäte aktiv. Das sieht auch VP-Bezirksparteiobmann Christian Mader sehr positiv: "Von ihnen kann man viel lernen."

Die aktivsten Gruppen

Insgesamt hat der Seniorenbund im Bezirk 6410 Mitglieder (Stand 31.12.2021). 2021 konnten 295 Neumitglieder gewonnen werden. Am erfolgreichsten war dabei die Ortsgruppe aus Pöndorf, die 24 Senioren von einer Mitgliedschaft überzeugen konnte. In Vöcklamarkt sind 20 Neue dazugekommen, in Fornach 19. Das bestimmende Thema für die Senioren im Bezirk ist aktuell der Mangel an sozialen Kontakten. "Ich hoffe, dass es wieder ein normales Leben geben wird, wenn die Pandemie vorbei ist", sagt Seniorenbund-Bezirksobmann Wilhelm Auzinger. "Und dass wir wieder zusammenkommen und etwas unternehmen können." In den kommenden Monaten werde man wieder verstärkt Angebote schaffen.