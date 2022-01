Schon zum zweiten Mal veranstaltete der Kinderliturgiekreis der Pfarre Frankenburg unter der Leitung von Melanie Weber eine Adventaktion für Kinder.

FRANKENBURG. Bei der ersten Aktion im Jahr 2020 brachten die Kinder im Advent viele selbstgebastelte Sterne in die Kirche. Daraus entstand ein wunderschöner Sternenaltar.

2021 drehte sich im Advent alles um das Thema "Engel". "Wir wollten die Engel sichtbar machen und das ist den Kindern der Pfarre sehr wohl gelungen. Begonnen bei der Adventkranzweihe, in der es um Engel ging, bis hin zum Weihnachtsfest brachten die Kinder ihre selbstgemachten Engel in die Kirche", berichtet das Team der Pfarre. Zu Weihnachten schmückten die Engel dann den Christbaum beim Hauptaltar der Kirche. Sowohl die Kinder als auch alle Kirchenbesucher freuten über den schön geschmückten Engelbaum, der noch bis zum 2. Februar zu besichtigen ist.