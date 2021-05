Im September 2022 soll das große Bauprojekt fertig werden.

FRANKENBURG. In Frankenburg entsteht um 14 Millionen Euro ein neues Schulzentrum, in dem Volks- und Mittelschule Platz finden. "Bei den Turnsälen, der Volks- und Mittelschule gehen die Bauarbeiten stetig voran und alles läuft reibungslos ab", erklärt Bürgermeister Heinz Leprich.

Regionale Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der Gemeinde mit der Schmid Baugruppe aus Frankenburg funktioniere dabei bestens. Die Bauausführung mit dem lokalen Unternehmen sorgt für kurze Wege und einen schnellen Informationsfluss. So kann von beiden Seiten schnell auf ablauf- oder wetterbedingte Eventualitäten reagiert werden. Dies soll die Beeinträchtigungen auf der angrenzenden Landesstraße so gering wie möglich halten. Bei kleinen Verzögerungen bitten Bürgermeister Heinz Leprich und Norbert Hartl von der Schmid Baugruppe die Bevölkerung um Geduld. Aufgrund der Größe des Projekts seien manche Verkehrsbehinderungen schließlich unvermeidbar. Mit guter Logistik will man diese aber so gering wie möglich halten. Leprich zeigt sich erfreut, mit dem Schulneubau auch regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Gemeinde zu fördern. Das neue Schulzentrum soll bis zum Schulbeginn im September 2022 fertiggestellt werden. Die Räumlichkeiten stehen dann nicht nur den Schülern zur Verfügung. Auch die Bevölkerung soll die Turnsäle für die verschiedensten Aktivitäten nutzen können.