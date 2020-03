Die regionale Wirtschaft stärken und dabei durch Empfehlungen auch selbst gut verdienen – das ist das Ziel des BNI Chapter Attersee.

SEEWALCHEN. Das Unternehmernetzwerk trifft sich jede Woche zum Frühstück im Hotel-Restaurant Häupl in Seewalchen. Ab 6.30 Uhr wird genetzwerkt, empfohlen, Geschäfte gemacht und natürlich gefrühstückt.



Unter dem Motto "wer gibt, gewinnt" stärken sich die Selbstständigen, Freiberufler und Unternehmer gegenseitig den Rücken. Seit der Gründung 2017 haben die Unternehmer des Chapters zwölf Millionen Euro an Geschäften lukriert. Selbstverständlich sind in den vergangenen Jahren auch viele Freundschaften entstanden, denn auch das Private kommt selbstverständlich nicht zu kurz. Ob gemeinsame Charity-Aktionen, Firmenfeiern oder der ein oder andere Skitag – die Mitglieder des BNI Chapter Attersee sorgen mit viel Professionalität, Teamgeist, Spirit und Spaß dafür, dass der Laden läuft.

Der nächste Besuchertag findet am 12. März statt. Infos gibt es auf der Facebookseite des BNI Attersee sowie bei den Mitgliedern, die allesamt aus den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden stammen.