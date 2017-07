FM4 Unlimited am Attersee pres. by Unterton 2017 / Open Air

FM4 Unlimited am Attersee presented by Unterton findet dieses Jahr am FR, 4. August statt. Vor der wunderschön glitzernden Attersee-Kulisse wird auch heuer wieder getanzt. Zum Wohlbefinden wird ebenso das feine Line-up beitragen.Auftreten werden unteranderem Functionist, Joyce Muniz, Ogris Debris , Oberst & Buchner und der wunderbare Davi dB!!Die Sause startet um 20:00 Uhr, es gibt kühle Drinks und heiße Snacks. Die Location wurde wir auf den Parkplatz des Strandbades verlegt, somit vergrößert sich unser Party-Gelände.Viel darf man sich vom heruigen Deko-Team erwarten, denn hier wurde ein Team von Spezialisten geholt, die mitverantwortlich sind dafür „Heimlich“-Parties so aussehen zu lassen, wie sie eben aussehen. Es wird also nicht nur wieder super, sondern sogar noch einmal besser!!

Wie schon die Jahre zuvor haben wir uns einen Schlechtwetter-Ersatztermin > reserviert.FactsDatum: Fr, 04.08.2017 (Ersatztermin Schlechtwetter: Fr, 11.08.2017)Ort: Strandbad Parkplatz, Nußdorferstraße 13, 4864 Attersse am AtterseeZeit: 20:00 – 01:00Tickets:VVK | € 10,- [ntry.at/fm4ultdattersee17]