Persönliche Grüße von Gustav

19.09.2018, 18:30 Uhr

Erich Weidinger skizziert Szenen aus dem Leben Gustav Klimts

Keine klassische Biografie

SEEWALCHEN. Es sind die persönlichen Momente von Gustav Klimt, die Erich Weidinger, Autor und Buchhändler aus Seewalchen, in seinem neuen Buch "Grüße Gustav" eingefangen hat. Semidokumentarisch hat er sich dem großen Künstler auf der Grundlage von Briefen, Postkarten, Zeichnungen, Fotos und Zeitungsausschnitten genähert und hat die Originalschauplätze besucht.Eine Lebensreise, die Weidinger selbst, je tiefer er in Klimts Chronologie vorgedrungen ist, sehr berührt hat. Vor allem die Recherche rund um Klimts Bildnis seines toten Sohnes Otto, der nur wenige Monate alt geworden ist, hat ihn tief bewegt. „Grüße Gustav“ ist keine klassische Biografie.

Zeitversetze Nachbarn

Im Vordergrund stehen die privaten Geschichten, in einer Mischung aus Fakten und Fiktion erzählt. Es sind lose aneinandergereihte Szenen mit vielen Originalzitaten und Briefausschnitten, reich illustriert mit Fotos, Gemälden und Postkarten. „Die Idee für dieses Projekt habe ich zehn Jahre mit mir herumgetragen und immer wieder Mosaiksteine gesammelt“, so Weidinger. „Es war, als würde ich selbst durch Klimts Bilder wandeln.“Das im Gmeiner-Verlag erschienene Buch ist die Ergänzung der im Frühjahr unter viel Beachtung erschienenen Biografie von Alfred Weidinger, dem Bruder des Autors. Der ehemalige Vize-Chef des Wiener Belvederes und der Albertina ist, wie sein Bruder Erich, vom „Klimtvirus“ schon aufgrund der örtlichen Nähe infiziert. Zeitversetzte Nachbarn sozusagen, denn ihr Elternhaus ist nur wenige Gehminuten von Klimts Sommerfrische-Domizilen am Attersee entfernt.