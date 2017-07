Verdächtiger nach zwei Diebstählen in U-Haft

19.07.2017, 16:58 Uhr

29-jähriger wird beschuldigt, Gerüstteile, Elektrogeräte und Bier gestohlen zu haben.

Bier zu "Bestpreisen" verkauft

VÖCKLABRUCK. Ein 29-jähriger amtsbekannter und derzeit unsteter Mann ist verdächtig, am 15. Juli in Vöcklabruck zwei Diebstähle begangen zu haben. Laut Polizei soll der mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann von einer Baustelle Teile eines Gerüstes gestohlen und in seinem Rucksack abtransportiert haben. Aus einer Garage soll er außerdem Elektrogeräte und fünf volle Bierkisten gestohlen haben.Mit einem Taxi transportierte der 29-Jährige das Diebesgut zu einem Supermarkt. "Dort verkaufte er die zuvor gestohlenen Bierflaschen laut eigenen Angaben zu Bestpreisen", heißt es im Polizeibericht. Die Kisten gab er zum Teil in die Leergutrückgabe. Dabei wurde der Mann von Beamten der Polizeiinspektion Vöcklabruck überrascht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert und die Untersuchungshaft verhängt.