Dank an die Traditionsbetriebe

27.04.2017, 20:04 Uhr

WKO holte Unternehmen mit langer Geschichte vor den Vorhang

BEZIRK. Rund 100 Betriebe aus verschiedenen Branchen, die 100 Jahre und älter sind, wurden bei einem Festabend der Wirtschaftskammer Vöcklabruck im Stadtsaal geehrt. Die ältesten sind Gasthäuser und Mühlen. Die Geschichte des Gamperner Gasthauses "Wirt z'Bierbaum" der Familie Muhr reicht bis ins Jahr 1363 zurück. Den Frankenmarkter Gasthof "Zur Post" gibt es seit 1395 und die Attnanger Spreumühle von Karl Gehmair wurde Ende des 14. Jahrhunderts gegründet.

"Es ist ein Abend der Wertschätzung unserer Traditionsbetriebe", sagte Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Josef Renner. Er kreierte auch die Trophäe, die an die Betriebe verliehen wurde. Sie steht für Holz, Wasser, Stein und Metall. "Das sind die Grundpfeiler der Wirtschaft im Bezirk", so Renner. "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers", zitierte WKO-Bezirksobfrau Angelika Winzig den Komponisten Gustav Mahler. "In der Wirtschaft kann die Weitergabe des Feuers nur gelingen, wenn die Leidenschaft in den Betrieben vorhanden ist."Gemeinsam mit WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner überreichte Winzig die Trophäen und Urkunden. Trauner lobte das in der Wirtschaft so wichtige "Denken über Generationen". Dieses Denken sei in den ausgezeichneten Betrieben des Bezirkes besonders ausgeprägt.