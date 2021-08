Kommendes Wochenende wartet der Ligister Schilcherhof wieder mit zwei Konzerten unterschiedlicher Genres auf.

LIGIST. Dialekt-Groove gibt es am Freitag, dem 13. August, mit Charlie und den Kaischlabuam. Einmal mehr wird das Trio gnadenlos erzählen wo der Bartl den Most holt, sofern er ihn noch nicht ausgesoffen hat. Steirischer Dialekt trifft auf Louisiana, New Orleans, Country und Reggae. Und die Gschichtln von Charlie Kainz tragen das Übrige dazu bei, um einen eigenen seltsamen Mikrokosmos zu erleben.

Jazz-Vibes mit Bix Beat stehen am Samstag, dem 14. August, auf dem Programm. Die Band lässt ein Repertoire an Emotionen in entspanntem Smooth-Jazz, spritzigem Swing, smarten Blues, knackigem Funk und romantischen Pop aufleben.

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, Küche ab 18 Uhr. Musikbeitrag: 18 Euro, Karten und Tischreservierungen unter Tel.: 0664-155 63 71 oder 03143-60 80, E-Mail: schilcherhof@schilcherhof.at.