Bald wird es in Rosental wieder musikalisch, denn der 2. Rosentaler Eventsommer steht in den Startlöchern. Dazu gibt es vom 9. Juli bis zum 20. August jeden zweiten Samstag um 19 Uhr ein Open Air-Konzert bei der Kaufwelt Rosental.

ROSENTAL. Am Samstag, dem 9. Juli, startet der 2. Rosentaler Eventsommer mit der Musikgruppe "die Junker", die dann ihre Volksmusik und Schlager zum Besten geben wird. Von da an gibt es bis zum 20. August jeden zweiten Samstag ein Open Air-Konzert.

"Die Junker" eröffnen den diesjährigen Rosentaler Eventsommer.

Drei weitere Konzerte



So tritt am 23. Juli "Valentino Livemusik" zum Konzert "La Notte Italiana" auf. Am 6. August kommt "King of the Clowns" mit irischer Rock-Musik auf die Bühne und auf eine Schlagernacht mit Natalie Holzner und Melanie Payer können sich die Gäste am 20. August freuen. Alle Konzerte finden ab 19 Uhr am Parkplatz der Kaufwelt Rosental statt.

Irische Rock-Musik kommt am 6. August mit der Band "King of the Clowns" auf die Bühne.

