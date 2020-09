Noch an zwei Wochenenden kann man die Messe in der Galerie zum Schlossbergtor besichtigen.

VOITSBERG. Normalerweise können Besucher in der Voitsberger Galerie zum Schlossbergtor Bilder und Skulpturen bewundern, an drei Wochenenden haben aber Hochzeitstorten, Brautkleider, Geschirr und Hochzeitsdekorationen das Sagen. Denn unter der Organisation von Isolde Hörandner wurde mit Hilfe des Stadtmarketings Voitsberg diese kleine, aber feine Messe eröffnet.

Alles im Bezirk

15 Aussteller beweisen, dass man zum Heiraten und zur Vorbereitung des schönsten Tages nicht außerhalb des Kernraums fahren muss, denn auch bei uns ist alles vorhanden. Ein Blickfang waren die Möbel des Schlosses Greißenegg, das sich als perfekte Hochzeitsdestination positioniert.

Die Bärnbacherin Martina Pressler von "BrautTraum" präsentierte mit ihren Models auf einem roten Teppich Brautkleider und DJ Andreas "Luky" Lukofnak sorgte für die passende Musik, Simone Kreiner sang sogar einige Lieder live. Da applaudierten auch die Vize-Bgm. Kurt Christof und Manfred Prettenthaler sowie Stadträtin Christine Hemmer.

Die Ausstellung ist noch bis 19. September an den Freitagen und Samstagen zugänglich.