Am Freitag, dem 29. April, lädt der Kiwanis Club Lipizzanerheimat in der Erlebnisdestillerie Hochstrasser zum Charity-Ball - einem steirischen Frühlingsball - ein. Der Ball soll eine Unterstützung für ukrainische Flüchtlingskindern und - familien sein.

MOOSKIRCHEN. Der Kiwanis Club Lipizzanerheimat und seine Mitglieder unterstützen in erster Linie Kinder in der Ausbildung, bei Krankheit sowie Problemen in der Familie. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Kindern, benachteiligten Kindern, Menschen in Not und beeinträchtigten Menschen zu helfen", sagt Präsident Alexander Lackner, Inhaber der Schmankerlschenke Fuchs in Söding-St. Johann. "Viel haben wir schon über die Jahre erreicht und der schönste Dank war immer der Hoffnungsschimmer in den Augen sowie das Lächeln eines Kindes."

Hilfe für Flüchtlinge

Die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingskindern und Flüchtlingsfamilien hat der Kiwanis Club Lipizzanerheimat heuer zum Motto seiner Charity-Veranstaltung gemacht. Der Club lädt am Freitag, dem 29. April, zu seinem Charity-Ball in die Räumlichkeiten der Erlebnisdestillerie Hochstrasser in Mooskirchen ein.

Alexander Lackner und der Kiwanisclub Lipizzanerheimat halfen einer Voitsberger Familie.

Das Team um Clubpräsident Alexander Lackner ist bereits mitten in den Vorbereitungen, um den Gästen des steirischen Frühlingsballs einen unterhaltsamen Abend mit Musik, Tanz, kulinarischen Schmankerln und gemütlichem Zusammensein zu bieten. Für die musikalische Umrahmung sorgen die "Top 4" und "Happy Sound mit Charly".

Vorverkauf läuft bereits

Die Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich sowie im Vorverkauf bei Edelbrennerei Hochstrasser, Brantl in Köflach, SIS in Lieboch, Gasthaus zur Alten Post in Voitsberg, Schmankerlschenke Fuchs in Söding-St. Johann und bei allen Kiwanis Club-Mitgliedern.

