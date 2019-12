Am Sonntag, 22. Dezember 2019 um ca. 8 Uhr wurde die FF Voitsberg seitens der LLZ Steiermark zu einem Brandalarm im Margarethenhof in Voitsberg alarmiert.

Bei Eintreffen am Einsatzort stellte der Einsatzleiter nach Einweisung des Personals den Schmorbrand nach einem technischen Defekt in einem Zimmer fest.

Eine Kontrolle der Räumlichkeit seitens der Feuerwehr ergab keine weitere Gefahr.

Eine im Zimmer anwesende Person wurde seitens des Personals aus dem Gefahrenbereich gerettet. Die inzwischen eingetroffene Notärztin mit Sanitätern versorgte die betroffene Person und konnte nach einer Untersuchung keine besonderen Unauffälligkeiten feststellen.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Fall die vorbildhafte Vorgangsweise des Personals. Eine Pflegerin wollte der Patientin im Zimmer ihre Tabletten verabreichen und bemerkte bei Betreten einen Brandgeruch. Daraufhin rettete sie als erstes die Bewohnerin aus dem Zimmer und konnte danach einen Schmorbrand feststellen. Sie alarmierte über Notruf 122 die Einsatzkräfte und lüftete das Zimmer durch Öffnen der Balkontüre und verließ den leicht verrauchten Raum. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Abdichtung von außen mit einem Handtuch, damit kein Rauch in den Gang gelangen konnte. Der installierte Rauchmelder schlug aufgrund des minimalen Rauchvolumens nicht an. Das alles so gut ausging, ist auf die gute Ausbildung der Angestellten und die ständigen gemeinsamen Übungen zurückzuführen. Sehr gut funktioniert auch die Einweisung des Personals bei Ankunft der Einsatzkräfte.

Eingesetzt unter der Einsatzleitung von Alexander Kröpfl war die FF Voitsberg mit 17 Einsatzkräften, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach mit 1 Notärztin und 7 Sanitätern und die Polizei Voitsberg mit 4 Beamten.

Text und Fotos: Walter Ninaus, FF Voitsberg