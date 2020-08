Sehr gute Besucherfrequenz im WEZ in den Sommermonaten

BÄRNBACH. Coronazeiten sind für Einkaufszentren nicht gerade einfach zu handeln, aber das WEZ Bärnbach fand offenbar den "goldenen Mittelweg". Denn die Besucherzahlen sind trotz der heißen Sommermonate hervorragend, die Maskenpflicht in der Bawag, beim Sorger und beim Spar wird großteils penibel eingehalten, ohne dass das Shoppingerlebnis darunter leidet. "Wir brauchen täglich rund zwei Liter Desinfektionsmittel", erklärt Centerleiterin Maria Lienhart. "Und wir putzen die Toilettanlagen stündlich durch. Wir werden auch die Zahl der Desinfektionsspender am Eingang und in den Kundentoiletten noch erhöhen. Und wer seine Maske vergessen hat, bekommt von uns eine gratis, wenn danach gefragt wird. Wir haben eine große Menge Masken zur Verfügung."

Glücksrad mit Düsenflitz

Im Herbst sind nach Maßgabe der Richtlinien der Bundesregierung mehrere Veranstaltungen geplant. So wird am 18. und 19. September zu den regionalen Tagen ins WEZ geladen, ein explizites Herbstfest wird es nicht geben. "Aber an diesen beiden Tagen bieten wir neben dem Bauernmarkt auch Gin von Pipifein, einen Weinstand und ein Glücksrad, Daniel Düsenflitz übernimmt hier die Moderation", so Lienhart. "Wir wollen mit Toleranz, Verständnis und Abstand durch diese Zeit kommen."

Premiere im WEZ

Am 9. Oktober organisieren Lienhart und die Unternehmen im WEZ einen langen Einkaufsabend bis 21 Uhr unter dem Motto "Willkommen im Modeherbst" mit vielen Schnäppchen und Aktionen. Ab 16 Uhr können die Kunden beim Glücksrad ihren Einkauf mit etwas Glück zurückgewinnen. Mitte Oktober wird dann eine Premiere im WEZ für Aufsehen sorgen, denn Lienhart bringt erstmals einen original französischen Wochenmarkt in die Mall. "Käse, Wurst, Baguette, Crepes, das alles wird es zum Verkosten und auch zum Kaufen geben", sagt Lienhart. Der Markt bietet hochwertige Qualität und war auch schon in Berlin, Hamburg und Wien. Auf rund 110 m2 werden französische Spezialitäten angeboten, auch das WEZ wird in den französischen Landesfarben Blau-Weiß-Rot erstrahlen. Und am 20. November wird dann zum Start in den Advent geladen.

Seit zwei Jahren gibt es jetzt das neue WEZ und die Kundenfrequenz geht noch oben. "Wir freen uns sehr, dass uns auch viele neue und junge Kunden entdeckt haben. Dass der Tunnel wieder offen ist, spüren wir deutlich", so Lienhart abschließend.