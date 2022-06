Ein kleiner Paukenschlag wurde in der letzten Voitsberger Gemeinderatssitzung bekannt. Der Voitsberger Musikschuldirektor Peter Erregger geht mit 31. August in Pension. Mit 1. September übernimmt der Bärnbacher Musikschuldirektor Wolfgang Jud beide Schulen, an den einzelnen Standorten wird aber nicht gerüttelt.

VOITSBERG. Mit dem Mehrheitsbeschluss im Voitsberger Gemeinderat ist es jetzt amtlich. Der Bärnbacher Musikschuldirektor Wolfgang Jud übernimmt mit 1. September auch die Leitung der Musikschule Voitsberg. Der noch amtierende Voitsberger Direktor Peter Erregger wechselt mit 1. September in die Pension. "Da die Landesförderungen sukzessive zurückgehen und auch die Schülerzahlen sinken, haben wir beschlossen, die beiden Musikschulen unter eine gemeinsame Leitung zu stellen", begründet der Voitsberger Bürgermeister Bernd Osprian diesen Schritt.

Peter Erregger verabschiedet sich als Voitsberger Musikschuldirektor am 1. September in die Pension.

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg

Anerkannter Musiker

Zusammen mit dem Bärbacher Bürgermeister Jochen Bocksruker gab es bereits ein Gespräch mit allen Musikschullehrerinnen in Bärnbach und Voitsberg. "In Bärnbach gab es ungeteilte Zustimmung, in Voitsberg fielen ein paar kritische Stimmen, die Mehrheit des Lehrkörpers nahm die Entscheidung aber positiv auf", so Osprian. "Wolfgang Jud wurde ja in der Voitsberger Musikschule groß und kennt das Haus bestens. Außerdem ist er weit über die Bezirksgrenzen hinaus als Musikpädagoge und Musiker anerkannt." An den Standorten wird nicht gerüttelt. Die Musikschule Bärnbach hat auch Zweigstellen in Rosental und Kainach, die Musikschule Voitsberg in Stallhofen und Geistthal-Södingberg.



