Vermutlich durch eine unachtsam entsorgte Kerze geriet am Montag, 20. Juni 2022 kurz vor 18 Uhr am Voitsberger Friedhof ein Müllcontainer in Vollbrand und beschädigte einen zweiten danebenstehenden schwer.

Die alarmierte FF Voitsberg löschte unter schwerem Atemschutz den Restmüllcontainer, brachte danebenstehende unbeschädigte Container in Sicherheit und verhinderte daher einen größeren Schaden.

Eingesetzt unter BI Rene Sorger waren 19 Kräfte der FF Voitsberg sowie eine Streife der Polizei Voitsberg.

Text: FF Voitsberg/Ninaus

Fotos: FF Voitsberg