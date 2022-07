In der Galerie am Schlossbergtor in Voitsberg fand am Freitag, 1. Juli 2022 eine Vernissage zur Ausstellung „Himmelwärts“ von der gebürtigen Kärntnerin Nina Gaugelhofer statt.

Vorbereitet vom Stadtmarketing unter Mag. Evelyne Oswald wurde die Ausstellung nach der Begrüßung von Bürgermeister Mag. (FH) Bernd Osprian von der Künstlerin nach einer persönlichen Vorstellung eröffnet.

Nina Gaugelhofer arbeitet seit vielen Jahren in der Medienbranche, doch ihre Passion fand sie in der Malerei.

Ausgehend vom Naturstudium versuchte sie im Laufe der letzten Jahre der Gestik und Spontanität mehr Raum zu geben.

Ziel war, Ordnung und Zufall auf dem Bildträger in Einklang zu bringen. Die Arbeiten sind luftig und leicht, durchzogen mit Lebensfreunde und Licht.

Die Ausstellung ist bis Ende August zu besichtigen.

Text und Fotos: Walter Ninaus