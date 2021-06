802 Personen weniger waren im Mai arbeitslos gemeldet als im Zeitraum des Vorjahres.

VOITSBERG. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg sank im Mai außerordentlich. Aktuell sind 1.049 Personen - 477 Frauen und 572 Männer - arbeitslos gemeldet, das sind um 802 Personen oder 43,3 Prozent weniger als im Mai 2020. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren 861 Personen arbeitslos, also um 188 Personen oder um 18 Prozent weniger als heuer.

Sehr gute Signale

"Wir können von sehr positiven Signalen und einer Erholung sprechen", sagt der Voitsberger AMS-Leiter Franz Hansbauer. "Denn der Rückgang betrifft beide Geschlechter und alle Altersgruppen. Die besten Chancen haben junge Arbeitssuchende und Personen im Haupterwerbsalter bis 49 Jahre, deren Arbeitslosenzahl sich gegenüber dem Vormonat halbiert hat. Auch die Gruppe der Älteren ging um knapp 30 Prozent zurück." Die Arbeitslosenquote bezieht sich noch auf den April und liegt bei 5,5 Prozent, deutlich unter dem Steiermarkwert von 6,7 Prozent. Die Beschäftigtenzahlen machen auch einen deutlichen Sprung nach oben, derzeit sind 20.537 Personen aus dem Bezirk beschäftigt, allerdings waren es im Jahr 2019 noch um 603 Beschäftige mehr. Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat durch die Lockerungen zugenommen, zeigt aber ein differenziertes Bild. Im Mai 2021 gab es wieder zahlreiche Neu- und Wiederanmeldungen beim AMS, aber auch 248 Abmeldungen vom AMS-Leistungsbezug wegen Arbeitsaufnahme.

582 offene Jobs

Die Anzahl der offenen Stellen steigt kontinuierlich und ist deutlich höher als in den Jahren 2019 und 2020. Derzeit sind 582 Jobangebote beim AMS-Voitsberg gemeldet, 135 davon sind nicht sofort verfügbar und können erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Aktuell werden also dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, leider oft mit bescheidenem Erfolg, da die geforderten Qualifikationen kaum vorhanden sind.

Die Qualifizierungsoffensive des AMS soll die Unternehmen bei der Suche nach gut ausgebildetem Personal unterstützen. Schulungen sind in fast allen Fachbereichen möglich. Vor allem mit vielseitigen Stiftungsangeboten können heimische Betriebe Personen in den verlangten Qualifikationen ausbilden. Die Zahl der Arbeitsuchenden in Ausbildung steigt wieder und liegt derzeit bei 364 Personen. Dieser Wert ist bereits deutlich höher als im Vorjahr und im Jahr 2019. Im Mai 2021 befand sich also jeder vierte Arbeitssuchende in einem Schulungsangebot des AMS.