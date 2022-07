Am Freitag, dem 8. Juli, startet der Sommer im Weststeirischen Einkaufszentrum (WEZ) Bärnbach mit der Antenne Schulschlussparty. Alle Schülerinnen und Schüler, die ihr Zeugnis aus diesem Schuljahr mitbringen, können am Glücksrad versuchen, WEZ-Gutscheine zu gewinnen.

BÄRNBACH. "Wir haben heuer einen großartigen Sommer", verspricht WEZ-Centerleiterin Maria Lienhart. Und so startet dieser Sommer am kommenden Freitag, dem 8. Juli, mit der Antenne Schulschlussparty von 8 bis 11 Uhr. Neben guter Musik gibt es an diesem Vormittag Gratis-Eis für alle Kinder. Zusätzlich können sich die Schülerinnen und Schüler, die ihr Zeugnis aus dem Schuljahr 2021/22 mitbringen, am Glücksrad probieren, WEZ-Gutscheine im Wert von 5 oder 10 Euro zu gewinnen. Zeitgleich startet in vielen Geschäften des WEZ der Sommerausverkauf.

Flohmarkt und Schach-Event

Von 11. bis 13. August verwandelt sich die Halle im WEZ in einen Flohmarkt. Dieser besondere Markt lädt zum Bummeln ein und Schnäppen-Liebhaber werden bestimmt fündig. Den Schnäppchentagen folgt ein großes Schach-Event. Im Rahmen des 70-jährigen Bestehens des Schachclubs Bärnbach gibt es am Samstag, dem 20. August, ab 10 Uhr kunterbunte Darbietungen rund um Schach für Klein und Groß, Anfänger und Profi. Einer der vielen Höhepunkte an diesem Tag ist die Simultan-Schachpartie des besten österreichischen Schachspielers ab 13 Uhr. Großmeister Markus Ragger spielt dabei gleichzeitig gegen 25 Sachachspielerinnen und -spieler und unter allen Teilnehmern werden WEZ-Gutscheine im Wert von 250 Euro verlost.

Nähere Informationen zum vielfältigen Sommerprogramm im WEZ gibt es unter www.wez.at.



