Seit 8.30 Uhr gibt es einen neuen Mieter in der Köflacher Rathaus-Passage.

KÖFLACH. Die Drogerie Hittaller am Voitsberger Hauptplatz ist schon eine Institution. Heute, Montag, ist die Drogerie Hittaler auch in Köflach zu finden, denn seit 8.30 Uhr haben Martin Hittaller und sein Team in der völlig umgebauten Rathaus-Passage ebenfalls eine Drogerie. "Vieles für Gesundheit und Schönheit, Geschenksartikel und einiges mehr wartet auf unsere Kundinnen und Kunden", so Hittaler.