„ABV mein Job“ – Einzigartige Kooperation metallverarbeitender Unternehmen

VOITSBERG. Aktuell machen neun Leitbetriebe im Verein "ABV mein Job" gemeinsame Sache – Binder Lernwerk, Gänsweider, HOLZ-HER, Keller Grundbau, Krasser, Krenhof, PAYER, Remus und Stoelzle Oberglas und jedes Unternehmen ist mit seinen weltweit exportierten Produkten eine Klasse für sich. Wie herausfordernd die Covid-19-Zeit für alle Mitgliedsbetriebe auch immer sein mag, die Produkte dieser regionalen Leitbetriebe werden auch in Zukunft gefragt sein. Dabei ist klar - die Realisierung innovativer Produkte, von der Idee bis zur Serie, erfordert gut ausgebildete Fachkräfte.

Lehrlingsausbildung

So eint ein Thema alle ganz besonders - die große Bedeutung der Lehrlingsausbildung für eine positive Weiterentwicklung. Bedarfsorientiert werden Zusatzmodule entwickelt und in den ABV-Lehrwerkstätten HOLZ-HER GmbH und Binder Lernwerk GmbH mit Unterstützung des LFI Steiermark umgesetzt, die die fachlichen, digitalen und persönlichkeitsbildenden Kompetenzen der Lehrlinge erhöhen. Seit einem Jahr arbeitet der ABV mit dem Know-Center der TU-Graz und dem Campus 02 auch an einem technisch-didaktischen Konzept, um die Ausbildung verstärkt mit digitalen Tools zu ergänzen.

Hochwertige Ausbildungsplätze

Durch die ergänzenden Qualifizierungen zur Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule von aktuell 22 Wochen während der gesamten Lehrzeit werden qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze und zusätzliche Lehrstellen geschaffen. Seit 2006 haben 224 Lehrlinge (203 männliche, 21 weibliche) an den ABV-Ausbildungen teilgenommen. Darüber hinaus gibt es auch Unterstützung für jene, die sich für eine Lehre mit Matura entscheiden, und ebenso für Maturantinnen und Maturanten, die ihre Fachausbildung als Technical Expert absolvieren.

Hohes Engagement

Begeisterte Ausbildungsverantwortliche, die sich im Bereich der Psychologie, Pädagogik, neue Medien und im Qualitätsmanagement laufend weiterbilden, unterstützen die Jugendlichen in ihren Lernfortschritten, verstehen zu motivieren und erzielen bei den Lehrlingen hohes Engagement und tolle Leistungen. Diese werden unter anderem bei der jährlichen Lehrlingsgala mit großer Wertschätzung geehrt. Der dem ABV verliehene Staatspreis "Fit for Future" für beste Lehrbetriebe Österreichs ist mitunter Zeugnis für die innovative und engagierte Arbeit im Ausbildungsverbund.

Um für technische Fachausbildungen und regionale Topunternehmen zu begeistern, engagiert sich der ABV auch um breite Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Unternehmen entwickeln und setzen dazu mit ihren Partnern (Schulen, Gemeinden, Institutionen, Medien) verschiedenste gemeinsame Projekte um, die regionale Ressourcen und Chancen aufzeigen.

Unternehmen, die sich für diese einzigartige Verbundidee begeistern, sind als neue Kooperationspartner herzlich willkommen (Kontaktdaten unter www.ausbildung-erleben.at).