23.04.2018, 10:57 Uhr

Seit fünf Jahren ist Reinhard Janesch Stabführer.

Viel Musik

Reinhard Janesch feierte kürzlich seinen 40. Geburtsag und zugleich 30 Jahre Musik. Der Voitsberger lernte im Alter von acht Jahren das Flügelhorn, später bekam er von Musiklehrer Franz Werner Reischl am Schlagwerk in der Musikschule Voitsberg seine Ausbildung und lernte von seinem Vater Heinz auch das Bariton. 2013 schloss er in Thal die Stabführerprüfung ab.Sein ganzer Stolz sind Ehefrau Erika und die Töchter Anna und Julia. Auch daheim wird fleißig musiziert. Im Vorstand der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal führt er seit Jahrzehnten Funktionen aus, auch der Steirische Blasmusikverband, der ESV Zangtal und die Stadtgemeinde Voitsberg bedanken sich bei ihm für sein großes Engagement.