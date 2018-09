Krampuslauf auch heuer wieder in Köflach

10.09.2018, 18:15 Uhr

Am 24. November veranstalten die Köflacher Gruam Teifl zum dritten Mal ihren Krampuslauf.

Es ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber die Vorbereitungen der Köflacher Gruam Teifl für den 3. Köflacher Krampuslauf sind schon weit gediehen. Am 24. November werden rund 750 Teilnehmer aus Österreich, Italien und Deutschland vor tausenden Besuchern ein gruseliges Flair in der Köflacher Innenstadt verbreiten. Um 18 Uhr geht es los, die Gruam Teifl legen Wert darauf, dass ihr Krampuslauf eine familienfreundliche Veranstaltung ist, für die Einhaltung der Sicherheit sorgt ein eigener Ordnerdienst.Im Anschluss an den Umzug sorgen die Aufgeiger im Volkshaus für eine höllisch gute Krampusparty.