"Ich bin online" - Schülerkonferenz in Voitsberg

27.04.2017, 11:45 Uhr

400 Jugendliche wurden in Voitsberg über den technolgischen Wandel informiert.

Industrielle Revolution

Bei der Jugendkonferenz "Ich bin online!" diskutierten rund 400 Schüler, Lehrer und Experten unter den FIttichen der WKO und des Landesschulrats über den technolgischen Wandel, die Forschung und die Arbeitswelten von morgen. Dieses innovative Format mit den pädagogischen E-Schwerpunkten findet in ganz Österreich statt.Themen waren: Industrie 4.0, Robotics, künstliche Intelligenz, Internet-Security und Datenschutz, Social Media oder wie bewege ich mich sicher im Internet, elektronische Identität und Unterschrift, Recruiting und Arbeitsprozess, Digitale Generation, e-Skills sowie Mädchen/Frauen und Technologie. Prof. Werner Krausler, Rachinspektor für Informatik und Kommunikationstechnologie, freute sich über die rege Teilnahme. "Der Landesschulrat für Steiermark ist seitens der Fachaufsicht verantwortlich für die Sicherung und Unterstützung eines qualitätsorientierten Unterrichts, für die Förderung von innovativen Maßnahmen im Informatikunterricht sowie für die Zusammenarbeit mit Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitutionen."Laut Peter Sükar und Gerhard Streit von der WKO Voitsberg ist das neue Talentecenter ein Renner. "Wir sind bis Mitte 2018 komplett ausgebucht. Talent ist eine Gabe. Etwas daraus zu machen, ist eine Aufgabe", so Streit. Die Euroskills 2020 sind noch eine zusätzliche Trägerrakete für mehr Fachkräfte in der Weststeiermark.