Am Freitag, 21. Jänner, hat sich ein LKWFahrer zu sehr auf sein Navigationsgerät verlassen. Seine Fahrt endete auf einem unbefestigten Weg und mit der Alarmierung der Feuerwehr Waidhofen/Thaya.

WAIDHOFEN/THAYA. Gegen 16 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr zum zweiten Einsatz des Tages alarmiert. Ein LKW war in der Nähe der Franz Gföller Straße steckengeblieben und musste geborgen werden.

Doch die Einsatzadresse verwunderte die Einsatzkräfte ein wenig. Bereits bei der Ausrückemeldung an die NÖ Landeswarnzentrale wurde die Mannschaft darüber informiert, dass sich der LKW im Siedlungsgebiet verfahren hatte und nun hinter einer Reihenhausanlage auf einer Wiese feststeckte. Da die mögliche Zufahrt der schweren Einsatzfahrzeuge nicht klar war, führte der Einsatzleiter mit dem Vorausrüstfahrzeug die erste Lageerkundung durch.

Hilfe war notwendig

Das ebenfalls ausgerückte Tanklöschfahrzeug und das Wechselladefahrzeug blieben am Beginn der Franz Gföller Straße in Bereitschaft stehen. Der LKW konnte wie gemeldet hinter einer Reihenhausanlage vorgefunden werden. Der Lenker hatte bereits versucht, sich selber aus der misslichen Lage zu befreien. Doch leider gruben sich seine Reifen immer weiter in den unbefestigten Untergrund ein.

Der Plan zur Bergung war schnell geschmiedet und der Einsatzleiter lies das Tanklöschfahrzeug vom Bereitstellungsraum zur Einsatzstelle vorfahren. Das Einsatzfahrzeug wurde in Stellung gebracht, das Seil der Bergeseilwinde am Heck des LKW`s angeschlagen und damit der LKW langsam zurückgezogen. Nur kurz darauf war das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreit und konnte rückwärts in das Siedlungsgebiet zurücksetzen.