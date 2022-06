Am Samstag, 25. Juni startete um 9 Uhr morgens das große Bezirksfest anlässlich "100 Jahre NÖ". Trotz Regenwetters waren viele Besucher gekommen, um sich das Startprogramm aus Salutschuss, Tortenanschnitt, Radsternfahrt und ersten Showacts anzusehen.

WAIDHOFEN/THAYA. Was am Samstag erst nass began, endete am Sonntag bei traumhaften Sommerwetter. Moderiert wurde das Event in bewährter Weise von Andy Marek. Bürgermeister Josef Ramharter nahm die Eröffnung vor, ehe die Blasmusik Thaya die Landeshymne zu Ehren des Jubiläums spielte. Es folgte der Salutschuss des Bürgerkorps Waidhofen und anschließend die Ankunft der Radler nach der Sternfahrt aus allen Gemeinden des Bezirks nach Waidhofen.

Danach begann der bunte Reigen aus Aufführungen, Konzerten, Interviews und Vorführungen. Die BezirksBlätter waren und sind natürlich beim Bezirksfest mit dabei und haben für Sie die ersten Eindrücke vom Samstag aus der Bezirkshauptstadt gesammelt.

Waidhofen startet in die Feierlichkeiten - mit Fotos