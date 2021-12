Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya wurde am Sonntag, 26. Dezember um 16:45 Uhr zu einer Türöffnung in einer Wohnhausanlage in der Heidenreichsteiner Straße alarmiert. Ein Unfall in einer Wohnung wurde vermutet.

WAIDHOFEN/THAYA. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Wassereintritt durch die Decke in einer Wohnung in der Heidenreichsteiner Straße. Der zu Hilfe gerufene Hausmeister läutete an der Wohnungstür der darüberliegenden Wohnung, doch keiner machte auf. Die Dame konnte auch per Telefon nicht erreicht werden. Daher wurde ein Unfall vermutet und die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden beim Eintreffen bereits vom Hausmeister erwartet und in die Lage eingewiesen. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort und gemeinsam marschierten die Einsatzkräfte in das oberste Stockwerk zur betroffenen Wohnung. Der Feuerwehreinsatzleiter klopfte mehrmals stark gegen die Wohnungstür, um zu kontrollieren, ob die Wohnungsbesitzerin zu Hause ist. Nach mehrmaligem Klopfen machte sich, die vermutlich zuvor schlafende Dame, bemerkbar und öffnete kurz darauf die Wohnungstür.

Abfluss war verstopft

Rasch konnte der Grund für den Wassereintritt in die darunterliegende Wohnung eruiert werden. Der Ablauf des Waschbeckens im Bad war blockiert und Wasser floss auf den Boden und dadurch wiederrum durch die Decke. Der Wasserhahn wurde sofort zugedreht und der Abfluss freigemacht. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Bewohnerin beim Aufwischen des Bodens.