Die Stadt Waidhofen feiert im Jahr 2021 ihr 850-Jahre-Jubiläum. In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde veranstaltet die Kunst.Galerie.Waldviertel eine Ausstellung mit Arbeiten zeitgenössischer Künstler, die den Wandel und die aktuelle Bedeutung der Stadt reflektieren.

WAIDHOFEN/THAYA. In der Ausstellung „DIE STADT“ gehen zeitgenössische Künstler aus Waidhofen der Frage nach, welche Bedeutung und welchen Einfluss ihre Stadt hat und hatte. Wie die Stadt Waidhofen das Leben ihrer Bürger gestaltet und gestaltete.

Bei der Eröffnung am 29. Mai erinnerte Kurator Josef Temper daran, wie viel wohl die circa 30 Generationen, die seit der ersten schriftlichen Erwähnung vor 850 Jahren in Waidhofen gelebt haben, alles zu erzählen hätten. Die gezeigten Arbeiten sollen so auch auf den politischen, kulturellen, historischen, sozialen oder wirtschaftlichen Aspekt der Stadt und des städtischen Lebens verweisen.

Große Vielfalt

Formal und technisch versucht die Ausstellung eine möglichst große Bandbreite zeitgenössischen Kunstschaffens der Stadt zu repräsentieren. Die ausstellenden Künstler Andreas Biedermann, Lydia Dürr, Harry Ergott, Florian Kainz, Günther Prokop, Stefan Reiterer, Tina Sischka und Marcus Stiehl leben in oder um Waidhofen und haben einen starken persönlichen Konnex zu der Stadt. Gezeigt werden Arbeiten klassischer künstlerischen Techniken wie Malerei und Bildhauerei, genauso wie Fotografie, Rauminstallation oder digitale Kunst.

Abwechslungsreicher Abend

Trotz Corona-Beschränkungen, es durften nur jeweils 50 Personen in drei, zweitlich getrennten, Gruppen in die Galerie, hatte der Abend Interessantes zu bieten. Die anwesenden Künstler stellten selbst ihre Werke und ihre persönlichen Bezüge zur Stadt vor. Der Obmann des Vereins Kunst.Galerie.Waldviertel, Michael Moser und Galerieassistentin Sonja Eder führten durchs Programm.

Im Rahmen der Eröffnung stellte Stadthistoriker Erwin Pöppl sein Buch zum Jubiläum vor. In „850 Jahre Waidehouen“ erzählt Pöppl mithilfe von Zeitzeugen und Bildern die Geschichte der Menschen der Stadt. Musikalisches hatte Abend ebenfalls zu bieten. Die Waidhofner Band "Tante Hedwig" besangen bei ihrem ersten Live-Auftritt Regionales, wie etwa die "Franzl Bahn", den "Radlbach Woid" natürlich auch ihre Heimatstadt.

Die Ausstellung "850 Jahre Waidhofen" läuft noch bis 4. Juli. Die Galerie ist zu den Ausstellungszeiten von Donnerstag bis Sonntag, immer 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Mehr unter www.kunst-galerie-waldviertel.at