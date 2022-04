Am Mittwoch, 13. April wurde die Freiwilligen Feuerwehren Groß Siegharts, Dietmanns und Waldreichs zu einem Brandeinsatz in die Waldreichsgasse alarmiert. Ein Wäschetrockner fing aus unbekannten Gründen an zu brennen.

GROSS SIEGHARTS. Grundsätzlich konnte durch die ersten Löschmaßnahmen der Bewohner das schlimmste verhindert werden.

Unter Atemschutz wurden die restlichen Löschmaßnahmen vorgenommen und die abgehängte Decke bzw. der Dachboden auf verdeckte Brände abgesucht. Währenddessen konnte bereits mit der Belüftung des Hauses durch Druckbelüfter begonnen und somit der Rauch aus dem Haus entfernt werden.

Die verbrannten Maschinen wurden zur Sicherheit und zum Ausrauchen ins Freie gebracht.