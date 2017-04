Faule Bürohengste und ein Hoppala

26.04.2017, 11:58 Uhr

Kommentar von Peter Zellinger

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Büroangestellte eher gemütlich arbeiten: Wir kommen zwar früh, beginnen aber mit einem Frühstück. Dafür gehen wir im Schnitt kurz vor halb fünf nach Hause und verbringen am Tag knapp eine Stunde mit Internetsurfen, Facebook und Co.Das ist aber noch gar nichts gegen manche Gemeindepolitiker, wenn man aktuellen Berichten glauben darf: In Waidhofen fallen sogar ganze Sitzungen ins Wasser, weil Politiker einfach nicht auftauchen.

Das (und das eigenartige Abstimmungsverhalten der Anwesenden) hat jetzt dazu geführt, dass die Feuerwehr auf versprochene 45.000 Euro warten muss. Am heutigen Mittwoch soll der Gemeinderat jetzt die Panne richten - wenn er denn beschlussfähig ist.Zwei Drittel der gewählten Vertreter müssen dafür anwesend sein. In diesem konkreten Fall also 20 von den insgesamt 29 Vertretern. Das sollte doch wohl zu schaffen sein!(PS: Zwei Drittel von 29 sind übrigens 19,14 - ich habe aufgerundet, weil mir die Vorstellung eines Zehntelgemeinderates dann doch unbehaglich erschien. Sollte ich damit falsch liegen, bitte ich um ein E-Mail.)