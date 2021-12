Mit einem Gedenkgottesdienst im Innsbrucker Dom haben Diözese und Gedächtnisverein an Bischof Reinhold Stecher erinnert – er wäre am 22. Dezember 100 Jahre alt geworden. Jungbauern und Landjugend spendeten zum Start der landesweiten Benefizaktion 11.000 Euro.

Bischof Reinhold Stecher war viele Jahre Jugendseelsorger und Religionslehrer. Die Förderung von jungen Menschen war ihm ein Herzensanliegen. Deshalb hat der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein zum 100. Geburtstag eine Benefizaktion gestartet, die benachteiligten, beeinträchtigten und kranken Kindern zugute kommen soll. Der Vorstand um Obmann Peter Jungmann hat Spendenwürfel ausgegeben mit der Bitte, sie bis Ende März zu befüllen und mitzuhelfen, dass junge Menschen begleitet, betreut und nach bestmöglich in ihrer Entwicklung gefördert werden können. „Gott würfelt nicht, das Schicksal schon. Und oft trifft es schon Kinder hart“, sagte Bischof Hermann Glettler, der die Initiative tatkräftig unterstützt.

"Gelebte Solidarität"

Die Jungbauernschaft/Landjugend des Bezirkes Innsbruck Stadt/Land hat das Anliegen spontan aufgegriffen, in den vergangenen Tagen in ihren über 60 Ortsstellen 11.000 Euro an Spenden gesammelt und an den Gedächtnisverein übergeben. „Das ist gelebte Solidarität und ein schönes Zeichen von Zusammenhalt in dieser verunsicherten und verängstigten Zeit, das macht wieder Mut und Hoffnung“, waren sich Bischof Glettler und Obmann Peter Jungmann einig.

Projekte

Die Benefizaktion „Bischof-Stecher-Talenteförderung“ läuft vorerst bis Ende März 2022. Der Erlös kommt Vereinen und Einrichtungen zugute, die sich das ganze Jahr über um das Wohl von jungen Menschen bemühen. So zum Beispiel der Verein „Rainbows“, der jungen Menschen hilft, einschneidende Erlebnisse wie den Tod eines Familienangehörigen zu verarbeiten und zu bewältigen. Für das Projekt „Schattenstürmer“ (Hilfe im Umgang mit psychisch kranken Eltern) hat Rainbows bereits beim Gedächtnisverein um finanzielle Unterstützung angesucht. Die Young Caritas hat einen Lehrgang entwickelt, der die soziale Kompetenz von Lehrlingen stärken soll. Auch das „Sozialzertifikat“ hat seinen Preis und soll über die Benefizaktion ebenso unterstützt werden wie die private Initiative „Märchenglück am Krankenbett“ von Barbara Beinsteiner. Die Sozialarbeitern aus Hall besucht kranke Kinder im Krankenhaus, musiziert auf ihrer Harfe, entführt sie in die Traumwelt der Märchen und Sagen, zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht und lässt die Kinder für kurze Zeit Krankheit und Leid vergessen. Ein Projekt, ganz nach dem Geschmack von Reinhold Stecher, der sein Leben mit viel Humor und Gottvertrauen gelebt hat.

Spendenkonto

Bis Ende des Jahres können Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit noch um Fördermittel ansuchen, im Frühjahr sollen die Spenden dann an die Projektwerber weitergegeben werden. Informationen gibt es im Internet auf www.bischof-stecher-verein.at

Das Spendenkonto zur „Bischof-Stecher-Talenteförderung“:

Hypo Tirol Landesbank

IBAN: AT62 5700 0300 5336 1754

Kennwort „Talente“

