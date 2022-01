Auch am Montag werden in Wien mit Abstand die meisten Corona-Infektionen gemeldet. Zugleich starten die Schulen wieder in den Betrieb – mit Vorsichtsmaßnahmen und Testpflicht.

WIEN. In Wien sind am Montag, 10. Jänner, 3.340 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit bleiben die Neuinfektionen in Wien unverändert hoch. In der vergangenen Woche sind die Fälle in ganz Österreich sprunghaft angestiegen, was auf die neue Coronavirus-Variante Omikron zurückzuführen ist.

Am Sonntag, 9. Jänner 2022, wurden in Wien 2.927 Neuinfektionen gemeldet. Montag vor einer Woche, am 3. Jänner, waren es noch 871 Neuinfektionen. Mit dem drastischen Anstieg der Fälle sind derzeit in Wien 24.110 Personen aktiv an Corona erkrankt.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Montag, 10. Jänner, in Wien seit Beginn der Pandemie 261.840 positive Testungen bestätigt. 234.921 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.809, eine Person ist zuletzt verstorben.

Schulstart mit Omikron am Montag

Die Wiener Schulen und Kindergärten sind am Montag inmitten der Omikron-Welle wieder in den Betrieb gestartet. Während an den Schulen eine Testpflicht besteht und die Eltern aufgerufen wurden, ihre Kinder vor dem Schulstart zu testen, bleiben die Testungen an den Kindergärten weiterhin freiwillig.

Alle Wiener Schüler mussten zum Schulstart einen PCR-Test vorweisen. Wer das nicht konnte, wurde aber nicht wieder nach Hause geschickt, sondern mittels Antigen-Test nachgetestet. Künftig sollen alle Wiener Schüler dreimal pro Woche getestet werden, zweimal davon mit PCR-Test. In den Kindergärten seien verpflichtende Tests ohne Anwesenheit der Eltern nicht zumutbar, sagte Christoph Wiederkehr (NEOS) gegenüber Radio Wien.

Die am Montag eingemeldeten Befunde beinhalten:



3.268 Befunde mehr vom 09.01.2022

77 Befunde mehr vom 08.01.2022

24 Befunde mehr vom 07.01.2022

7 Befunde weniger vom 06.01.2022

23 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 7.690 Anrufe entgegengenommen.

