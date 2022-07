Die Bundeshauptstadt meldete am Dienstag 3.839 neue Fälle von Corona-Infektionen. Gestern waren es noch 2.665 Fälle. Derzeit befinden sich in Österreich 982 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 56 auf Intensivstationen betreut.

WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Die Ausweitung des städtischen Impfangebots wird mit der hohen Nachfrage an CoV-Auffrischungsimpfungen begründet.

Am Dienstag, 5. Juli, wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 980.033 positive Testungen bestätigt. 929.245 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 4.043. Zwei Personen sind zuletzt verstorben. Wien verzeichnet damit aktuell 46.745 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

4.017 Befunde vom 4.07.2022

80 Befunde vom 3.07.2022

12 Befunde weniger vom 2.07.2022

24 Befunde weniger vom 1.07.2022

11 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 6.067 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.



