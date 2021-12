Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wien 845 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Derzeit sind in Wien knapp 10.000 Menschen an Corona erkrankt. Die Quarantäne-Regeln für die neue Corona-Variante Omikron wurden unterdessen in Wien verschärft.



WIEN. In Wien wurden am Mittwoch 845 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit liegt die Zahl deutlich höher als am Dienstag mit 490 gemeldeten Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt in Wien derzeit bei 10.092 und damit noch knapp über der Zehntausender-Marke.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt Wien sind seit Beginn der Pandemie 232.230 positive Testungen in Wien bestätigt. 219.402 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.736, fünf Personen sind zuletzt verstorben.

Quarantäne-Regeln werden verschärft

Wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch gegenüber Ö1 erklärte, werde die Quarantäne für Omikron-Fälle verschärft. So gilt bei einer Omikron-Infektion eine Quarantänezeit von 14 Tagen, ohne der bisherigen Möglichkeit, sich freizutesten.

Außerdem werden Geimpfte und Genesene nach einem Kontakt mit einer mit Omikron infizierten Person nicht mehr zu K2-Kontaktpersonen heruntergestuft. Auch Geimpfte und Genesen müssen dann also in Quarantäne. Diese strengen Regeln würden für einige Wochen Sinn machen, sobald Omikron aber die vorherrschende Variante sei, könnten die Quarantäne-Regeln wieder entschärft werden, so Hacker.

Die am Mittwoch eingemeldeten Befunde beinhalten:

778 Befunde vom 14.12.2021

75 Befunde vom 13.12.2021

1 Befund weniger vom 12.12.2021

4 Befunde vom 11.12.2021

11 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 5.684 Anrufe entgegengenommen.

