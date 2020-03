Der Vorfall vom 7. März zeigt auf, wie leicht sich das Corona-Virus von Italien nach ganz Europa noch immer ausbreiten kann!

Eine 48-jährige moldawische Pflegerin einer älteren italienischen Dame hat vor wenigen Tagen das Krankenhaus in Bergamo aufgesucht wegen Verdacht auf Corona-Erkrankung. Doch dort wurde sie schon bald auf eigenen Wunsch und eigene Verantwortung entlassen um die Heimreise nach Moldawien antreten zu können. Sie bekam ein Rezept für Antibiotika.

Schwer krank Flugzeug bestiegen!

Schwer krank bestieg die Infizierte dann am Samstag, 7. März um 08:35 Uhr in Mailand/Bergamo den Flug mit Wizzair W6 3796 in Richtung Heimat. Während des Fluges verlor die Erkrankte sogar das Bewusstsein und ihr musste geholfen werden!

Am Zielflughafen Chisinau (Hauptstadt von Moldawien) um 11:53 Uhr angekommen, wurde sie im schwerwiegenden Gesundheitszustand, bilaterale Bronchopneumonie mit akutem Atemversagen, Fieber, Husten und allgemeiner Schwäche, in eine strategische Krankenhauseinrichtung eingeliefert. Sie ist der erste offizielle Fall von Coronaerkrankung in Moldawien.

Die moldauische Gesundheitsministerin Viorica Dumbraveanu erklärte, dass weder die Grenzpolizei noch die Besatzungsmitglieder über den Gesundheitszustand dieser Passagierin informiert waren.

Passagiere werden gesucht!

Laut dem moldawischen Innenminister Pavel Voice wird nun versucht alle anderen Passagiere des betreffenden Fluges zu lokalisieren. Einige dieser Passagiere haben allerdings einen Weiterflug nach Kiev angetreten.

Italien ist aufgrund der ähnlichen Sprache ein beliebtes Ziel für Arbeitssuchende aus Moldawien. Es wird geschätzt, dass rund 1/7 der moldawischen Bevölkerung in Italien arbeitet. Die Gefahr ist nun groß, dass viele Moldawier aufgrund der angespannten Situation die Heimreise aus Italien antreten und somit das Covid-19 Virus in Moldawien stärker verbreitet wird.