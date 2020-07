"Calle Libre", das größte Street-Art-Festival in ganz Europa, startet am 1. August in unserer Stadt.



WIEN. Wien treibt’s ganz schön bunt: Auf dem "Calle Libre"-Festival gestalten Künstler eine Woche lang die Straßen und Wände der Stadt. Das Motto der diesjährigen siebten Auflage des Festivals: "Future Perfect" – die grammatikalische Zeitform, um eine abgeschlossene Aktion in der Zukunft auszudrücken. "Passend angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Gesellschaft und die Welt verändern", so der Initiator Jakob Kattner.

Das Festivalprogramm ist umfassend: von Live-Paintings, bei denen die Künstler diverse Wandflächen bemalen, bis zu den "Urban Art Guided Tours", die den Besuchern die Möglichkeit geben, in ein alternatives Wien einzutauchen.

Finale beim Weltmuseum

Ein weiteres Highlight sind die beiden Workshops in Zusammenarbeit mit dem Mumok. Diese richten sich an Jugendliche und vermitteln die Fähigkeit zur selbstständigen Auseinandersetzung mit Kunst, insbesondere mit Urban Art.

Im Rahmen von "Calle Libre" wird außerdem David Leitners Dokumentation „Würmlas Wände“ in Kooperation mit dem Filmfestival "frameout" gezeigt. Krönender Abschluss des Festivals ist die Closing-Feier mit allen Künstlern bei der Heldenbar im 1. Bezirk. Besonders cool: Als Highlight erwartet die Besucher eine überdimensionale 3D-Projektion auf der Fassade des Weltmuseums.

Das gesamte Programm gibt es unter www.callelibre.at