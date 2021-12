Glücksbringer für Silvester gesucht? In Wien öffnen von 27. bis 31. Dezember an 213 Standorten die traditionellen Silvesterstände und bieten alles von Schweinderln bis Hufeisen.



WIEN. Von 27. bis 31. Dezember haben wieder die Neujahrsmarktstände geöffnet. An 213 verschiedenen Orten in Wien können nach altem Silvesterbrauch Glücksschweinderln, andere Glücksbringer, Silvesterartikel und Scherzartikel erworben werden. Die BezirksZeitung hat alle Standorte in Wien für dich.

In Wien mangelt es nicht an Glücksbringern.

Foto: Marktamt Wien

Die Anzahl der vergebenen Marktplätze zu Silvester sei stabil, so das Marktamt, das für die Vergabe der Plätze verantwortlich ist. Vor 5 Jahren seien 210 Marktplätze vergeben worden „Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt", kommentiert Marktamtsdirektor Andreas Kutheil den Silvesterbrauch.

1. Bezirk - Innere Stadt

Franz-Josefs-Kai, bei der U-Bahn-Haltestelle "Schwedenplatz" (zwischen Laurenzerberg und Hafnersteig)

Schubertring, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 13

Kärntner Straße, auf dem erweiterten Gehsteig vor dem Haus Nr. 51

Universitätsring, in der Geh-Allee vor dem Haus Nr. 14 (Haltestellenbereich der inneren Ringlinien)

Graben, in der Fußgängerzone vor dem Haus Nr. 21

Kärntner Straße, in der Fußgängerzone vor dem Haus Führichgasse Nr. 1

Lugeck zwischen dem Haus Nr. 1 und dem Haus Ecke Rotenturmstraße Nr. 6

Franz-Josefs-Kai ggü. Nr. 13-15

Ertlgasse, vor Nr. 2

Michaelerplatz, auf dem erweiterten Gehsteig vor der Michaelerkirche

Rotenturmstraße, vor dem Haus Nr. 21

Freyung, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 1

Graben, in der Fußgängerzone vor dem Haus Nr. 8

Freyung, auf dem Gehsteig rechts vom Haupteingang der Schottenkirche

Opernring, auf der Schutzinsel vor dem Haus Nrn. 1 bis 5 (Haltestellenbereich der äußeren Ringlinien)

Universitätsring, auf der Schutzinsel gegenüber dem Haus Nr. 14 (Haltestellenbereich der äußeren Ringlinien)

Graben, in der Fußgängerzone bei der Pestsäule

Naglergasse, in der Fußgängerzone vor dem Haus Nr. 12/Ecke Irisgasse

Franz-Josefs-Kai, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 23

Kärntner Straße, in der Fußgängerzone vor dem Haus Nr. 2

Kärntner Straße, in der Fußgängerzone vor den Häusern Nrn. 1 bis 3

Kärntner Straße, in der Fußgängerzone zwischen den Häusern Himmelpfortgasse Nrn. 1 und 2

Kärntner Straße, in der Mitte der Fußgängerzone gegenüber den Häusern Nr. 34 und Nr. 43

Franz-Josefs-Kai, bei der U-Bahn-Haltestelle Schottenring gegenüber dem Ringturm

Kärntner Straße, in der Fußgängerzone vor den Häusern Nrn. 1 bis 3

Dr.-Karl-Renner-Ring, in der Geh-Allee gegenüber Nr. 1

Schottengasse, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nrn. 6 bis 8

2. Bezirk – Leopoldstadt

Praterstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 78

Vorgartenstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 144, parallel zum U-Bahn-Abgang

Praterstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 52

Obere Augartenstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 5

Taborstraße, auf dem Gehsteig vor der Karmeliterkirche gegenüber dem Haus Nr. 20/Ecke Karmeliterplatz

Taborstraße, auf dem Gehsteig vor der Karmeliterkirche gegenüber dem Haus Nr. 20

Obere Augartenstraße, auf dem Gehsteig gegenüber Nr. 72

Olympiaplatz, auf dem Gehsteig rechts vom U2-Ausgang „Olympiaplatz“

Praterstraße, auf dem freien Platz vor dem Stiegenabgang zur U-Bahn im Zuge der Praterstraße bei der St. Nepomukkirche

Lassallestraße vor Nr. 42, auf dem Gehsteig, entlang des gemauerten Schanigartens

3. Bezirk – Landstraße

Johannesgasse, auf dem Gehsteig links vom U-Bahn-Ausgang

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 4

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 71

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 59

Kardinal-Nagl-Platz, in der Parkanlage

Fasanplatz entlang der Fasangasse

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 117

Landstraßer Hauptstraße/Ecke Rasumofskygasse

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nrn. 97 bis 101

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 30

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 28

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 9

Markhofgasse, auf der Verkehrsfläche östlich des U-Bahn-Gebäudes

Kardinal-Nagl-Platz, in der Parkanlage gegenüber dem U-Bahn-Ausgang auf dem Weg in den Park

Radetzkyplatz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 2

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 84

Landstraßer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 33a

4. Bezirk – Wieden

Wiedner Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 28

Wiedner Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 70

Südtiroler Platz vor Nr. 2, entlang der Steinmauer, seitlich, gegenüber dem U-Bahn – Aufgang

5. Bezirk – Margareten

Reinprechtsdorfer Straße, auf dem Gehsteig bei dem Haus Nr. 1c, vor der Grünanlage/Ecke Siebenbrunnenfeldgasse

6. Bezirk – Mariahilf

Bundesländerplatz, vor dem Hotel Kummer

Gumpendorfer Straße auf dem Vorplatz der Kirche St. Ägid

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig bei der Rahlstiege vor dem Brunnen

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 39

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 47

Mariahilfer Straße, in der Fußgängerzone vor Nr. 75

Mariahilfer Straße, in der Fußgängerzone vor Nr. 85 bis 87

Mariahilfer Straße, in der Fußgängerzone vor Nr. 91

Mariahilfer Straße, in der Fußgängerzone vor Nr. 113

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 119

Pilgrambrücke

7. Bezirk – Neubau

Burggasse, auf dem nördlichen Gehsteig der verlängerten Burggasse gegenüber der U-Bahn-Haltestelle "Burggasse"

Burgggasse, auf dem Gehsteig westlich des U-Bahn-Aufganges vor dem Volkstheater und vor der Litfasssäule

Europaplatz, vor dem südlichen Portal des U-Bahn-Stationsgebäudes der Wiener Linien

Lerchenfelder Straße/Ecke Schottenfeldgasse, auf dem kirchenseitigen Gehsteig in der Baumscheibenreihe

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 20

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 22

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 26 bis 30

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 42 bis 48

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 66

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 70

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 84

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 90

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 94

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 114

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 120

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 128

Neubaugasse, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 20

Urban-Loritz-Platz neben der Haltestelle der Straßenbahnlinie 49 in Richtung stadteinwärts

Urban-Loritz-Platz unter dem Bogendach Nr. 4

8. Bezirk – Josefstadt

Alser Straße/Skodagasse, beim Wartehaus an der Kreuzung

Alser Straße, auf dem Gehsteig vor dem Hauseingang Nr. 23, Richtung Gürtel

Josef-Matthias-Hauer-Platz, auf dem Gehsteig 3 m vor dem Restaurant Hummel

9. Bezirk – Alsergrund

Nußdorfer Straße, auf dem Gehsteig, teilweise unter dem U-Bahn-Viadukt

Julius-Tandler-Platz vor Nr. 3 im Bereich vor dem Mc Donalds beim Franz-Josefs-Bahnhof

Nußdorfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 10/Ecke Widerhofergasse

Nußdorfer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 22 links neben dem Haupteingang der Markthalle

Friedensbrücke, auf dem Gehsteig vor der U-Bahn-Station

10. Bezirk – Favoriten

Keplerplatz vor Nr. 15 (zwischen Blumenstand und Gudrunstraße längsseitig des U-Bahnabganges)

Favoritenstraße/Quellenstraße, an der Rückseite der U-Bahn-Haltestelle

Favoritenstraße/Quellenstraße, an der Westseite in der Sitznische der U-Bahn-Haltestelle

Favoritenstraße/Quellenstraße, an der Ostseite in der Sitznische der U-Bahn-Haltestelle

Favoritenstraße, vor dem Haus Nr. 85 bei der U-Bahn-Haltestelle/Ecke Raaber-Bahn-Gasse

Favoritenstraße – Fußgängerzone, seitlich der U-Bahnhaltestelle Reumannplatz – Aufgang Quellenstraße (vor Favoritenstraße Nr. 128)

Favoritenstraße – Fußgängerzone, seitlich der U-Bahnhaltestelle Reumannplatz – Aufgang Quellenstraße (Vor Favoritenstraße Nr. 105 und 109)

Gellertplatz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 10

Laxenburger Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 140

Neilreichgasse, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 75

Otto-Probst-Straße, vor Stiege 12 des Hauses Nr. 3

Quellenstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 43/Ecke Absberggasse

Quellenplatz, vor Nr. 2 im Bereich des Gastgartens links neben dem Maronibrater

Quellenplatz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 9

Raxstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 14/Ecke Neilreichgasse

Reumannplatz an der Nordseite neben den Kühltürmen

Reumannplatz, beginnend vom Westeingang der Parkanlage auf dem Gehweg

Troststraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 45b/Ecke Laxenburger Straße

Troststraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 45/Ecke Laxenburger Straße

Troststraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 70/Ecke Neilreichgasse

U-Bahn Station Reumannplatz, Ausgang Rotenhofgasse in Richtung Eissalon Tichy

Auf der öffentlichen Verkehrsfläche zwischen dem Einkaufszentrum und dem Hausdurchgang Sibeliusgasse 2

11. Bezirk – Simmering

Enkplatz, vor der Parkanlage gegenüber der Dittmanngasse

Enkplatz, vor der Parkanlage gegenüber dem Haus Simmeringer Hauptstraße Nr. 91

Etrichgasse/Svetelskystraße

Simmeringer Hauptstraße/Weißenböckstraße, auf dem Gehsteig in Front der Weißenböckstraße

Simmeringer Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 51

Simmeringer Hauptstraße - U-Bahnstation Simmering, links vom Ausgang

12. Bezirk – Meidling

Am Schöpfwerk vor dem Haus Nrn. 29 bis 31 bei Haltestelle der Linie 16A, Richtung Philadelphiabrücke

Bonygasse, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 26/Ecke Meidlinger Hauptstraße Nr. 38

Gaudenzdorfer Gürtel, auf dem Gehsteig gegenüber Nr. 13 hinter dem Wartehäuschen für die Autobuslinie 59A in Richtung Philadelphiabrücke

Meidlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 25, angrenzend an das Haus Reschgasse Nr. 28

Meidlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 63

Meidlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 75

Meidlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 2/Ecke Schönbrunner Straße

Meidlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 17

Schedifkaplatz rechts neben dem Stationsgebäude der U6, Blickrichtung Philadelphiabrücke

Wilhelmstraße gegenüber Nr. 64

Wilhelmstraße, vor Nr. 66 und vis a vis vom U-Bahn Eingang

Schönbrunner Str. vor Nr. 218, links vom Eingang

Wilhelmstraße vor dem Haus Nr. 68, auf dem Gehsteig

13. Bezirk – Hietzing

Am Platz, die Gehsteigfläche im Anschluss an die Umzäunung des Maximilian-Denkmales im hinteren Bushaltestellenbereich

Hietzinger Hauptstraße, auf der Verkehrsinsel bei der Einmündung der Lainzer Straße

Hietzinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 4

Kennedybrücke, links vom Ausgang der U-Bahn-Haltestelle in Blickrichtung Hütteldorf, direkt neben dem U-Bahn-Ausgang

Kennedybrücke, rechts vom Ausgang des U-Bahn-Geländers

Lainzer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 137

14. Bezirk – Penzing

Hütteldorfer Straße / Reinlgasse, auf der Verkehrsinsel an der Kreuzung

Hütteldorfer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 117 angrenzend an die Hausmauer des U-Bahn-Aufganges

Hütteldorfer Straße vor Nr. 211

Hütteldorfer Straße vor Nr. 268 bis 274, vor der Bank Austria

auf dem Gehsteigspitz zwischen der Heinrich-Collin-Straße, Hütteldorfer Straße und Leyserstraße

15. Bezirk – Rudolfsheim-Fünfhaus

Hütteldorfer Straße vor 81B, gegenüber vom Ausgang der U3

Mariahilfer Straße, auf dem Gehsteig vor dem U-Bahn-Ausgang neben der Nr. 130

Schweglerstraße, in der Baumreihe vor dem Haus Nr. 23

Schweglerstraße, in der Baumreihe vor dem Haus Nr. 22

16. Bezirk – Ottakring

Thaliastraße, auf dem Gehsteig gegenüber dem Haus Schuhmeierplatz Nr. 14

Thaliastraße, auf dem Gehsteig gegenüber dem Haus Hofferplatz Nr. 9

Thaliastraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus nr. 31/Ecke Fröbelgasse

Thaliastraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 76

17. Bezirk – Hernals

Auf dem Gehsteig vor der U-Bahn-Station „Alser Straße“

Elterleinplatz, auf der Gehfläche vor dem Haus Nr. 12 (Bezirkszentrum)

Hernalser Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 135 (Verkaufsfront Wattgasse)

Hernalser Hauptstraße 175

Hernalser Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 221, links vom Hauseingang

Kalvarienberggasse, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 31

18. Bezirk – Währing

Gersthofer Markt, zwischen den Marktständen

Kutschkergasse, in der Fußgängerzone vor Nr. 37 mit Verkaufsfront in Richtung Währinger Straße

Währinger Gürtel, auf dem U-Bahn-seitig gelegenen Gehsteig gegenüber dem Haus Nr. 87 zwischen Fuchsthallergasse und Währinger Straße

auf dem Gehsteig der U-Bahn-Station „Währinger Straße“ an der Ecke äußerer Währinger Gürtel und Verlängerung Fuchsthallergasse an der Wand des Stationsgebäudes

19. Bezirk – Döbling

Himmelstraße, auf dem Gehsteig hinter dem Kiosk Himmelstraße Nr. 2

Sonnbergmarkt, vor den Marktständen Nrn. 5 bis 6

Sieveringer Straße, vor Nr. 5

20. Bezirk – Brigittenau

Wallensteinplatz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 8 (Ecke Wallensteinstraße)

Wallensteinstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 16/Ecke Staudingergasse Nr. 1

Friedrich-Engels-Platz auf der Fläche des ehemaligen Kiosks der Wiener Linien

Jägerstraße, auf dem Gehsteig vor der zur Jägerstraße hingelegenen Seite des U-Bahn-Aufganges "Jägerstraße" der Linie "U 6"

Maria-Restituta-Platz, auf dem Vorplatz des Stationsgebäudes der U- und der S-Bahn unter der Trasse der U-Bahn

Klosterneuburger Straße, in der Baumreihe vor dem Haus Nr. 19

Wallensteinstraße Nr. 60/Ecke Rauscherstraße Nr. 1

Pasettistraße, auf dem Gehsteig zwischen Hausecke und Haustor von Haus Nr. 27

Stromstraße, vor dem Haus Nr. 28 in Richtung Dresdnerstraße

Klosterneuburger Straße, auf dem Gehsteig vor dem Grundstück Nr. 27

Hellwagstraße, auf dem Gehsteig an der zur Dresdnerstraße hin gelegenen Seite des U-Bahn-Aufganges "Dresdnerstraße" der Linie "U 6"

21. Bezirk – Floridsdorf

Edergasse, auf dem Gehsteig gegenüber dem Haus Nr. 2, auf dem Gehsteig vor dem Grünstreifen, neben der Litfasssäule

Am Spitz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nrn. 2 bis 3

Brünner Straße Nr. 138, im Durchgang im EKAZENT zwischen Brünner Straße und Kantnergasse Nr. 68, Stiege 7, zwischen Billa und BA-CA

Schnellbahnhof Floridsdorf, Ausgang Richtung Rechte Nordbahngasse, links vom Eingang

Schnellbahnhof Floridsdorf, Ausgang Richtung Rechte Nordbahngasse, rechts vom Eingang

Schloßhofer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 20

Kürschnergasse Nr. 9, in der Großfeldsiedlung gegenüber dem südlichen Eingang des Einkaufszentrums

Brünner Straße, auf dem von der Nebenfahrbahn aus gesehen linken Gehsteig, Theumermarkt, vor dem dortigen Einkaufszentrum

Donaufelder Straße, auf dem Gehsteig vor Nrn. 1 bis 3

Jedleseer Straße, auf dem Gehsteig vor Nr. 95/Ecke Christian-Bucher-Gasse zwischen Trafik und Autobushaltestelle, Rückfront Grünfläche

Siemensstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 65

Jedleseer Straße, entlang der Gehsteigkante des Gehsteiges vor dem Haus Nr. 75

Rußbergstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 13/Ecke Meriangasse vor der Grünfläche

Brünner Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nrn. 2 bis 4

Frauenstiftgasse, vor Nr. 12

Brünner Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 139/Ecke Frauenstiftgasse

Rußbergstraße, auf dem Gehsteig gegenüber der Ladenzeile (ident mit Prager Straße Nr. 274) neben der Reglerhütte der Wiener Stadtwerke

Am Spitz, auf dem Platz vor dem Amtshaus Richtung Floridsdorfer Hauptstraße vor dem Brunnen

22. Bezirk – Donaustadt

Am Heidjöchl/Ecke Quadenstraße, auf dem Gehsteig neben der Autobushaltestelle

Siebenbürgerstraße, auf der Fahrbahninsel bei der Einmündung der Gumplowiczstraße

Siegesplatz, auf dem Gehsteig vor Nr. 7

Eßlinger Hauptstraße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 81

Langobardenstraße, auf dem Gehsteig vor Nr. 128 vor dem Stützpfeiler Ecke Sandefjordgasse

Schüttauplatz, auf dem Gehsteig gegenüber dem Haus Nr. 1

Wagramer Straße, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 152/Ecke Kagraner Platz

Wagramer Straße, auf der befestigten Gehsteigfläche vor Nr. 150

Dr.-Adolf-Schärf-Platz 4, entlang der aufgestellten Blumentröge, nächst der Siebeckstraße

Am Heidjöchl, im Hof der städtischen Wohnhausanlage

Rennbahnweg, auf dem Gehsteig vor Haus Nr. 27 zwischen der Grünanlage und dem Festplatz

Doningasse vor Nr. 12, Stiege 1

23. Bezirk – Liesing

Atzgersdorfer Straße/Wundtgasse, auf dem Gehsteig im Kreuzungsbereich, an der Grenze zur Grünfläche, vor Nr. 161

Maurer Hauptplatz, auf dem Gehsteig vor dem Haus Nr. 2/Ecke Speisinger Straße

Breitenfurter Straße v. Nr 242, auf dem Gehsteig rechts vom Hauseingang

